  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan flaş karar! 2 ay boyunca...
Gündem

İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan flaş karar! 2 ay boyunca...

Osmaniye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri iki ay ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:53:00 -
İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan flaş karar! 2 ay boyunca...

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, kentteki STK’lerin genel kurulları da dahil, toplantı, seçim, kültürel faaliyetler ve tanıtım faaliyetleri gibi etkinliklerinin 1 Aralık tarihine kadar ertelenmesi kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar Barolar Birliği, Tabip Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve bağlı odalar, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Eczacılar Birliği, Ticaret Borsası vb. sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurulları da dahil, toplantı seçim kültürel faaliyetler ve tanıtım faaliyetleri gibi etkinliklerin ertelenmesine karar verilmiştir."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı
Spor

Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı

İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için Fenerbahçe prensipte anlaşıldığını duyurdu...
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kapısını teröristler i..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay