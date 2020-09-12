  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İl Emniyet Müdürü Kaya'dan polis maketine sarılan minik Ertuğrul'a sürpriz
Aktüel

İl Emniyet Müdürü Kaya'dan polis maketine sarılan minik Ertuğrul'a sürpriz

Yeniakit Publisher
2020-09-12 10:01:01 -
İl Emniyet Müdürü Kaya'dan polis maketine sarılan minik Ertuğrul'a sürpriz

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, polis maketine sarıldığı görüntüleri sosyal medyada il gören 2,5 yaşındaki Ertuğrul'a polis kıyafeti hediye etti.

Adapazarı ilçesindeki Çocuk Hakları Sokağı'nda oynadığı sırada gördüğü polis maketine sarılarak sevgisini ifade eden Ertuğrul Özkurt'un görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

İl Emniyet Müdürü Kaya da minik çocuğun polis sevgisine kayıtsız kalmayarak ona sürpriz hediye hazırlattı.

Trafik Denetleme Ekipler Amiri Komiser Yardımcısı Muhammet Akdaş ve polisler, minik Ertuğrul'u evinde ziyaret ederek, Kaya'nın gönderdiği polis kıyafeti ve polis arabasını hediye etti.

Polis amcalarından hediyelerini alan Ertuğrul, bir süre ekiplerin telsiziyle oynadı.

Görevli polisler, Ertuğrul'un sevgi gösterisini gördüklerinde duygulandıklarını belirtti. Özkurt ailesi de hediye ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den yeni doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Türkiye'den yeni doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu...
Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 s..
Yunan değil, CHP'li! Skandal 'doğal gaz' çıkışı
Siyaset

Yunan değil, CHP'li! Skandal 'doğal gaz' çıkışı

CHP eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfine ilişkin skandal ifadeler kullandı.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı