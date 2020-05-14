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İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden eczacılara ziyaret

Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri 14 Mayıs Eczacılık Günü münasebetiyle 12.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:15:40 -
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden eczacılara ziyaret

Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri 14 Mayıs Eczacılık Günü münasebetiyle 12. Bölge Kayseri Eczacı Odasını ve kentte faaliyet gösteren eczaneleri ziyaret etti.


12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanlığını ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Oda Başkanı Uzman Eczacı Uğur Nuri Akın ve yönetim kurulunun gününü kutlayarak günün anısına çiçek takdim etti. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.


Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ilimizde faaliyet gösteren eczaneleri ziyaret ederek karanfillerle eczacıların gününü kutladı.

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