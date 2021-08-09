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Ekonomi İKÜ öğretim görevlisi alıyor
Ekonomi

İKÜ öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümüne (İngilizce), 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre 12 öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 13:30:00 -
İKÜ öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 23.08.2021 tarihine kadar kadro alımı yapacak olan Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 25.08.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 27.08.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 31.08.2021

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu ile

Telefon Numarası : 0212 498 41 52 (Yabancı Diller Bölümü Sekreterliği)

(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Yabancı Diller Bölüm Sekreterliği ile Görüşülmesi Gerekmektedir.)

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:

1. Rektörlüğe Bağlı Yabancı Diller Bölümünün İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Şirinevler Yerleşkesi Adresi: E-5 Karayolu Üzeri, No: 22, Bahçelievler, İstanbul.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

 

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