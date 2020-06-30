İkranur bulundu mu? Giresun'da kaybolan kız çocuğundan...
Giresun'un bir köyünde kaybolan küçük İkranur, ailesini telaşa düşürmüş ve ekiplerin toplanmasından sonra arama çalışmaları başlatılmıştı. Büyük bir hız ve özveriyle yapılan aramaların sonucunda üzücü haber ailesine verildi. Peki ama İkranur bulundu mu mu? İkranur'a ne oldu, öldü mü? İşte küçük kıza ilişkin merak edilen detaylar...
Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde dağlık bir arazide kaybolan İkranu Tirsi'den haber alınamaması üzerine ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde 100 hektarlık alanı kısım kısım arayan Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu’ndan 50 kişilik ekip, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE ekibi, bugün bir cansız bedene ulaştı. Yapılan açıklamalarda "İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı." dendi.