İkranur bulundu mu? Giresun'da kaybolan kız çocuğundan...

Giresun'un bir köyünde kaybolan küçük İkranur, ailesini telaşa düşürmüş ve ekiplerin toplanmasından sonra arama çalışmaları başlatılmıştı. Büyük bir hız ve özveriyle yapılan aramaların sonucunda üzücü haber ailesine verildi. Peki ama İkranur bulundu mu mu? İkranur'a ne oldu, öldü mü? İşte küçük kıza ilişkin merak edilen detaylar...