Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bayram ikramiyesine ilişkin açıklama geldi. Bakan Bilgin açıklamasında emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinin 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacağını söyledi. Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. “ dedi.

Bayram ikramiyeleri nasıl alınacak?

Tam kapanma döneminde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle emekliler belirlenen tarihlerde bayram ikramiyesi ve maaş ödemelerini ikametine en yakın banka şubesinden ve ATM'lerden, güzergah ve zaman kuralına uygun olarak çekebilecek. Bayram ikramiyesi 2008’den bu güne 1000 TL olarak veriliyordu. İlk kez 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesiyle 1100 TL olarak emekli ve hak sahiplerine verilecek. Milyonlarca emekli ve ikramiye almaya hak kazananlar bayram ikramiyelerinin bundan sonra 1100 TL mi ödeneceğini sorguluyor.

İkramiye Kurban Bayramında 1100 TL mi olacak?

2021 Kurban Bayram ikramiyesi ne kadar? 1100 TL’lik zamlı ikramiye ödemesi bir sefere mi mahsus?, Hayır, bundan sonra bayram ikramiyeleri 1.100 lira olarak ödenecek. Yani, Kurban Bayramı’nda da emekliler 1.100 lira ikramiye alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin bin 100 lira olacağını ve bu konuda düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini açıklamıştı. Erdoğan, Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek" ifadelerini kullanmıştı.