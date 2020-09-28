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Aktüel İkna yoluyla teslim olan terörist Erzurum'da ailesiyle buluştu
Aktüel

İkna yoluyla teslim olan terörist Erzurum'da ailesiyle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:09:47 -
İkna yoluyla teslim olan terörist Erzurum'da ailesiyle buluştu

ERZURUM (AA) - Jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı bir terörist, Erzurum'da 5 yıldır görmediği ailesiyle buluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Karaçoban ilçesinde ikamet ettiği sırada bölücü terör örgütü mensuplarınca kandırılarak 2015 yılında örgütün dağ kadrosuna katılan S.B'nin ikna yoluyla teslim olması için 2017 yılından itibaren çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Bu doğrultuda ikna edilerek Irak'tan yurda getirilen S.B'nin 5 yıl boyunca göremediği ailesi ile Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görüşmesinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, ailesinin, "Devletimizin oğlumuzu bir gün geri getireceğine inancımız tamdı, biz çok zorluklar yaşadık, darısı diğer bütün ailelerin başına. İnşallah onların çocukları da bir an evvel adalete teslim olur." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Terör örgütüne katıldıktan sonra örgütün Suriye kolu PYD'de adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen S.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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