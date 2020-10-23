İKMİB'den kadınlara ve gençlere özel komite

İSTANBUL(AA) - Kimya ihracatçılarının çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), hem genç kimyacıları hem de kadın kimya ihracatçılarını bir araya getirmek, yeni bir farkındalık yaratarak sektördeki sinerjiyi yükseltmek amacıyla İKMİB Gençlik Komitesi'ni ve İKMİB Kadın Kimya İhracatçıları Komitesi'ni kurdu.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, İKMİB tarafından gençlere ve kadınlara yönelik komite oluşturularak bir ilk daha gerçekleştirildi. Şimdiye kadar Boya Sektörü Komitesi, İlaç Sektörü Komitesi, Kauçuk Sektörü Komitesi, Kozmetik, Temizlik ve PL Sektörü Komitesi, Madeni Yağlar Sektörü Komitesi, Medikal Sektörü Komitesi, Plastik Sektörü Komitesi ve Yayın Kurulu Komitesi olmak üzere toplamda 8 çalışma grubu bulunan İKMİB’de Ekim ayı itibariyle “Gençlik Komitesi” ve “Kadın Kimya İhracatçıları Komitesi” olarak iki yeni komite daha kuruldu.

İKMİB bünyesinde yer alan ve alt sektörlere dair daha etkin ve verimli çalışma yapabilmek adına oluşturulmuş birer çalışma grubu olan alt sektör komiteleri ile sektörün sorun ve çözüm önerileri değerlendirilirken, sektörün gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapılıyor. Birlik üyesi firma temsilcilerinin katılabildiği komite toplantılarında İKMİB tarafından gerçekleştirilen ve gelecek dönemde planlanan faaliyetler ile sektörel gelişmeler hakkında bilgi paylaşımı yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünü doğru bir şekilde anlatabilmek, çalışılabilecek alanlar hakkında bilgi alışverişinde bulunabilmek, üniversite öğrencilerinin ve yeni mezunların sektörle ilgili düşüncelerini ve beklentilerini öğrenmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirecek komiteye daha fazla gencin katılması için çağrıda bulunarak, “Gençlerimizin sektörümüzün gelişimine büyük katkı sağlayacağına inancımız tam. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman yanındayız ve destekliyoruz. Bu kapsamda iş birliğimizin devamı ve sürekliliğinin sağlanması adına İKMİB bünyesinde oluşturduğumuz ‘Gençlik Komitesi’ne katkılarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kimya sektöründeki kadın ihracatçıları bir araya getirmek, kadın girişimci ve ihracatçı sayısını artırmak üzere İKMİB Kadın İhracatçıları Komitesi'ni kurduklarını kaydeden Pelister, "Kadın ihracatçılarımız sektörümüz için büyük bir güç oluşturacak. Yönetimde daha fazla olmaları gerektiğine inanıyoruz. Kadınlarımızın olduğu her yerde bir disiplin var ve sonuç odaklı işlere imza atılıyor. Biz de İKMİB olarak sektörümüzde kadın ihracatçılarımızın daha aktif rol almalarını destekliyoruz ve bunun için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.