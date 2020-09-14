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Aktüel İklim değişikliği nedeniyle Grönland’da büyük bir buzul parçalandı
Aktüel

İklim değişikliği nedeniyle Grönland’da büyük bir buzul parçalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:51:57 -
İklim değişikliği nedeniyle Grönland’da büyük bir buzul parçalandı
ANKARA (AA) - Grönland'da devasa bir buz tabakasından büyük bir parça koptu.
BBC’nin haberine göre, kuzeydoğu Grönland'ın "79N" veya "Nioghalvfjerdsfjorden" olarak adlandırılan Kuzey Kutup bölgesinin kalan en büyük buz tabakasından bir kısmı parçalandı.
Kopan buz tabakasının 110 kilometrekarelik bir alanı kapladığı belirtilirken, uydu görüntülerinde buzulun birçok parçaya bölündüğü belirlendi.
Yapılan araştırma sonucu buzulun 2019 yılında kırıldığı, bu yaz hava sıcaklığının artmasıyla da tamamen koptuğu tespit edildi.
Bilim insanları, söz konusu kopuşun, Grönland'da meydana gelen hızlı iklim değişikliklerinin kanıtlarından biri olduğunu belirtti.
Almanya'daki Friedrich-Alexander Üniversitesinden kutup araştırmacısı Dr. Jenny Turton, 2019 ve 2020'de rekor yaz sıcaklıkları görüldüğünü belirterek, bölgede atmosferin 1980'den bu yana yaklaşık 3 derece ısındığını dile getirdi.




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