İkiyüzlü görmek isteyen Esin Davutoğlu Şenol'a baksın! "Korona, Tarkan için mola verdi"

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Muhalif medya aracılığı ile bir gün, "Sağlık Bakanlığı'nın verileri birbirini tutmuyor. Açıklanan rakamlardan en az 3 misli daha fazla ölüm var." deyip diğer gün de "Vakalar 100 bini geçebilir." senaryosuyla topluma korku pompalayan ve "İşimizde biraz tanrıcılık oynamak var" diyen Esin Davutoğlu Şenol, sosyal medyadaki açıklamalarıyla yeni bir ikiyüzlülüğe imza attı.

Hem her gün korku pompalıyor hem de konser propagandası yapıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus'un tweetini alıntılayan Esin Davutoğlu Şenol, korku pompalamaya devam ederek, geçen hafta her 44 saniyede bir kişinin koronadan öldüğünü iddia etti. Pandeminin bitmediğini söyleyen Şenol, eski model aşıları da tavsiye etmeyi ihmal etmedi.

Bakanlıkları hedef aldı

Ayrıca Şenol, okulların başlamasıyla yeni bir fırtınanın gelebileceğini iddiasında bulunarak, DSÖ'nün talimatları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığı Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nı da "altyapı sorunları var" iddiasıyla hedef aldı.

Senin korona Tarkan konserinde mola mı verdi?

Diğer taraftan muhalif damarı depreşen Esin Davutoğlu Şenol, İzmir'deki Tarkan konserine de destek verdi. İkiyüzlü bir tavır sergileyen Şenol, vatandaşlara "Korona Tarkan konserinde mola mı verdi?" dedirtti.

Tunç Soyer'e destek verip, Şamil Tayyar'a dil uzattı

Şenol, Osmanlı'ya dil uzatan mason CHP'li Tunç Soyer'e de destek verdi. Şamil Tayyar'ın tepkisini alıntılayan Esin Davutoğlu Şenol, "Mızıkçı yaygaracı bu dile eşek arıları konsun" ifadesinde bulundu.

Ayasofya Camii'nin açılışına katılan Müslümanları hedef almıştı

Kalabalıkların tehlikeli olduğunu iddia eden Şenol, daha önce de Ayasofya Camii'nin açılışında açık havada toplanan Müslümanları hedef almıştı.

Siyasi ve ideolojilerinin güdümünden ayrılamayan bu 'prof'lardan ne hayır gelir?

Vatandaşların tepkisini çeken Esin Davutoğlu Şenol, siyasi tavrı nedeniyle hükümeti hedef alması, bilim kılıfıyla ideolojisine göre propaganda yapması, "Bunlardan vatana millete ne hayır gelir?" dedirtti.