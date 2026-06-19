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Gündem İkiye bölünen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı
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İkiye bölünen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İkiye bölünen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı

Kocaeli'de kontrolden çıkıp duvara çarptıktan sonra ikiye bölünen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Olay, Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün Ö. (45), traktörüyle çalışmak üzere arazisine gitmek üzere evden ayrıldı. Engebeli yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Ergün Ö.'nün kullandığı traktör, yol kenarında bulunan evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörden savrulan Ergün Ö., aracının tekerleğinin altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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