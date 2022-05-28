İkisini birbirine karıştırdı! Biden'dan bir gaf daha

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün Maryland eyaletindeki Annapolis şehrinde bulunan Donanma Akademisi'nin mezuniyet töreninde konuştu. Biden küresel güvenlik açısından ABD'nin müttefikleriyle kurduğu işbirliğinin önemini anlatırken örnek olarak Ukrayna'nın işgaline değindi. Rusya'ya uygulanan yaptırımları hatırlatan Biden, "Rusya'ya yaptırım uygulanmasını talep ettiğimde, NATO'ya ek olarak Avustralya'nın, Japonya'nın, Kuzey Kore'nin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nden (ASEAN) bazı ülkelerin bu yaptırımlara destek vereceğini düşünür müydünüz?" dedi. Biden, bu ifadelerinde Güney Kore demeliydi.

ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı Kuzey Kore, mart ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen görüşmelerde, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın kınanması talebine karşı çıkan 4 ülkeden biriydi. Kuzey Kore, Suriye, Belarus ve ERitre karşı çıkarken Çin Küba ve Nikaragua çekimser kalmıştı. Pyongyang yönetimi, ABD'yi ''hegemonik siyasetiyle'' savaşı körüklemekle suçlamıştı. Güney Kore ise Batılı ülkelerin yaptırımlarını desteklediğini belirterek, Kremlin'le ihracatı sınırlandırmıştı.

Perşembe günü de Rusya ve Çin, balistik füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasının istendiği BMGK karar tasarısını veto etmişti. BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uygularken, Kremlin ya da Pekin bu tarihten beri Pyongyang'a yönelik hiçbir yaptırım için veto hakkını kullanmamıştı.

Üst üste gaflar

ABD Başkanı son dönemde yaptığı gaflarla gündemden düşmüyor. Nisanda Kuzey Carolina eyaletindeki bir konuşmasının ardından Biden, yanında kimse olmamasına rağmen el sıkışma hareketi yapmıştı.

Yine nisandaki bir konuşmasında eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu söylemişti. ABD'nin en yaşlı başkanı unvanına sahip Biden, martta da ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten "First Lady" diye bahsetmişti.