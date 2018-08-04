İkisinden biri sahtekar!

CHP'li muhalifler, olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladıklarını söylerken, Genel Merkez'den krizi tırmandıracak bir açıklama geldi. CHP, toplanan imzaların bir kısmının sahte olduğunu savundu.

PARTİ YÖNETİMİ 9 İMZAYI İPTAL ETTİ

Türkiye'yi yönetmeye aday parti, 600 imzayı sayamadı. CHP yönetimi, imzaların 4'ünün mükerrer, 5'inin de delegelere ait olmadığ iddiasıyla sayıyı 605'e düşürdü.

İMZACI DELEGELER ANKARA'YA GİDECEK

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, 'ipe un seriliyor' şeklinde tepki gösterirken, imzacı delegelerin Genel Merkez önünde açıklama yapmayı planladığı öğrenildi.