İkisi kontrol altına alındı! Önemli uyarı: İtibar etmeyin
Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçelerinde 3 farklı noktada çıkan örtü yangınlarından ikisinin kontrol altına alındığı bildirildi. Ayrıca, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı yanıltmalarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçelerinde 3 farklı noktada çıkan örtü yangınlarından ikisinin kontrol altına alındığı duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, kente bağlı Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Tanzi Deresi bölgesinde dün öğle saatlerinde 3 ayrı noktada örtü yangını başladığı bildirildi.
Birinci ve ikinci noktadaki yangınların genel itibarıyla kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Üçüncü noktadaki örtü yangınına da müdahaleye ekiplerimizce özveriyle devam edilmektedir." denildi.
Açıklamada, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı yanıltmalarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.