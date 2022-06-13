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Spor İkisi de yalan oldu, tek gerçek Muleka!
Spor

İkisi de yalan oldu, tek gerçek Muleka!

Futbolda 2021/22 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarının beklentisi altında kalan Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarına başlamıştı. Siyah - beyazlı kulüp için Wout Weghorst ve Alexander Sörloth'un adı sıkça anılıyordu. Beşiktaş'ın iki oyuncudan da vazgeçerek Kasımpaşa ile yıldızı parlayan golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçtiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 16:05:00 - 2022-06-13 16:06:31
İkisi de yalan oldu, tek gerçek Muleka!

Futbolda 2021/22 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarının beklentisi altında kalan Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarına başlamıştı. Siyah - beyazlı kulüp için Wout Weghorst ve Alexander Sörloth'un adı sıkça anılıyordu. Beşiktaş'ın iki oyuncudan da vazgeçerek Kasımpaşa ile yıldızı parlayan golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçtiği ifade edildi.

Geride bıraktığımız sezonu teknik direktör Valerien Ismael ile bitiren Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına da Fransız çalıştırıcının raporu doğrultusunda başlamıştı. Gol yollarında problem yaşayan ve gelecek sezonda bu sıkıntıdan kurtulmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine Wout Weghorst ve Alexander Sörloth gelmişti.

Geçen sezonun başında Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kiralayan Beşiktaş'ta Belçikalı golcünün performansı, taraftarı tatmin edememişti.

Yeni sezonda kafalarda soru işareti bırakmayacak bir forvet için harekete geçen siyah - beyazlıların Wout Weghorst ve Alexander Sörloth'u transfer edeceğine dair iddialar gündeme sıkça gelmişti.

Yüksek maliyetleri nedeniyle iki ismin de transferinden vazgeçen Beşiktaş'ın yeni bir golcüye yöneldiği öne sürüldü.

CENK TOSUN TAMAM, HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Everton'la kontratı biten Cenk Tosun'la el sıkışan siyah - beyazlılarda transferin tamamlanması artık ıslak imzaya kaldı. Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray forması giyen ve Brenford'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu için de girişimlerine devam ediyor.

JACKSON MULEKA SÜRPRİZİ
Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen Kartal diğer yandan Jackson Muleka için de bastırıyor. Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in onay verdiği 22 yaşındaki Kongolu forvet konusunda Standard Liege'le pazarlıkları sürdürüyor.

4-5 YILLIK SÖZLEŞME
Kasımpaşa'nın 50 bin euro'ya kiraladığı ve sezonun ikinci yarısında 14 maça çıkan Muleka, 12 gol - 5 asistlik performans sergileyerek beğeni toplamıştı. Beşiktaş'ın yetenekli oyuncuyu 5 milyon euronun altında bir bedelle bonservisiyle birlikte renklerine bağlamanın planlarını yaptığı aktarıldı. Kartal, Standard Liege ile bonservis için anlaşma sağlarsa Muleka'ya 4 veya 5 yıllık sözleşme imzalatacak.

KARTAL'A 2 GOL ATTI
Kasımpaşa, 25 Nisan'da konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederken, Jackson Muleka performansıyla maça damgasını vurmuştu. Siyah-beyazlı takımın filelerini iki kez havalandıran Kongolu forvet, savunmada yer alan Welinton-Vida-Montero üçlüsünü bir hayli zorlamıştı.

 


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