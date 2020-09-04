İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı sünneti nasıl kılınır, İkindi namazı farzı kılınışı

İkindi namazı nasıl kılınır? Kulun ilk hesaba çekileceği ibadet namazdır. Namaz kabirde nurdur. “Muhammed’im o iman eden kullarıma anlat de ki namazlarını kılsınlar.” Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmakta: “Namazları muhafaza edeniz. Orta namazı muhafaza ediniz.” Peygamber Efendimiz (s.a.v) ikindi namazına ilişkin olarak: ‘İkindi namazını kasden terk eden ameli boştur. Tövbe edip geri dönünceye kadar.” “İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği ameller boşa gider.” (Buhari). Peki ikinci namazı kaç rekattır? İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı rekatlarının nasıl kılınacağı ve İkindi namazının rekatlarında hangi surelerin okunacağına ilişkin haberin detayalrı aşağıda tek tek açıklanmıştır.

İkindi namazının kılınışı

İkindi namazı 8 rekattır. Önce 4 rekat sünnet sonra dört rekat farz olarak kılınır. İkindi namazının sünnetinin kılınışı nasıldır?

İkindi namazının sünneti nasıl kılınır?

İkindi namazının sünneti 4 rekattır ve şu şekilde kılınır: 1. rekatın kılınışı için Euzu besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının 4 rekat sünnetini kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ee eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Euzu besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra 1 zammı sure okunur mesela Tebbet Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken semiallahü limen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Alllahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

İkindi namazının sünnetinin ikinci rekatı nasıl kılınır?

İkinci rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur örneğin İhlas Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rukuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken Semi allahulimen Hamide ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturuş ilk oturuşta ettehiyyatü ve Allahümme Salli Allahümme Barik duaları okunur ve Allahu Ekber diyerek 3. rekat için ayağa kalkılır.

İkindi namazının sünnetinin üçüncü rekatı nasıl kılınır?

3. rekatta kalkınca kıyamdayken Sübhaneke duası ve ardından Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir Zammı sure okunur. Örneğin Felak Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rukuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken doğrulunca rabbena lekel hamd deni.r Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek 4. rekat için ayağa kalkılır.

İkindi namazının sünnetinin dördüncü rekatı nasıl kılınır?

4. rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Mesal Nas Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken semiallahü limen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber Deniz ve oturulur son oturuşta Ettehiyyatü Allahümme Salli Allahümme Barik ve rabbena duaları okunur duaların ardından Esselamu Aleyküm verahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır selamdan sonra Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram duası okunur.

İkindi namazının farzı nasıl kılınır?

İkindi namazının farzının kılınışı. Erkekler farz namazlardan önce kamet getirir ve farz namazları cemaatle kılmaya gayret ederler. İkindi namazının farzı 4 rekattır ve şu şekilde kılınır: 1. rekat Euzu Besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının 4 rekat farzını kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Euzu besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra 1 zammı sure okunur. Mesela Maun Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken semiallahü limen Hamide ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

İkindi namazının farzının ikinci rekatı nasıl kılınır?

İkinci rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal Kevser Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rukuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken semi'allahulimen Hamide ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur. İlk oturuşta Ettehiyyatü duası okunur ve Allahu Ekber diyerek 3 rekat için ayağa kalkılır.

İkindi namazının farzının üçüncü rekatı nasıl kılınır?

3. rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken semiallahulimen hamideh doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek 4 rekat için ayağa kalkılır.

İkindi namazının farzının dördüncü rekatı nasıl kılınır?

İkindi namazının 4. rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken Semi allahulimen Hamide ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur son oturuşta Ettehiyyatü Allahümme Salli Allahümme Barik ve rabbena duaları okunur duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram duası okunur.