İkinci üniversite okuyanlar yatay geçiş yapabilir mi? İkinci üniversite okurken yatay geçiş olur mu?

Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanların herhangi bir sınava girmeden Açık öğretim Programlarına kayıt yaptırabileceği sisteme Sınavsız İkinci Üniversite denir. Ön lisans programı mezunu ya da öğrencisiyseniz Ön Lisans programlarına, Lisans programı öğrencisi ya da mezunu iseniz hem Ön lisans hem de Lisans programlarına (okuduğunuz ya da mezun olduğunuz programdan farklı olmak kaydıyla) kayıt yaptırabilirsiniz. Peki ikinci üniversite kapsamında kayıt oldum başka bir programa yatay geçiş yapabilir miyim?

İkinci üniversite okuyanlar yatay geçiş yapabilir mi?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16/12/2016 tarih ve 75850160-302.01.06-80321 sayılı yazısı ile “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında kurumlararası ve kurum içi yatay geçiş başvurularını kabul sırasında Üniversitelerin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde (AUZEF) ikinci üniversite kapsamında öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurusunda bulunup bulunmayacağı konusundaki yazısı 14/12/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve söz konusu talep uygun görülmemiştir. Bu nedenle İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş hakkı bulunmamaktadır.