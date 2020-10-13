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Eğitim İkinci üniversite kayıt tarihi AÖF AUZEF ATA açık öğretim
Eğitim

İkinci üniversite kayıt tarihi AÖF AUZEF ATA açık öğretim

Önlisans ya da lisans programlarında okuyanlar, ikinci üniversite de okuma fırsatına sahip olmaktalar. İstanbul Üniversitesi AUZEF, Anadolu Üniversitesi AÖF ve Erzurum Üniversitesi ATA açıköğretim ve uzaktan eğitim imkanı sunarak öğrenciler ikinci bir üniversiteye okumakta. Peki kimler ikinci üniversite okuyabilir? ikinci üniversite AÖF, AUZEF, ATA açık öğretim ve uzaktan eğitim kayıt tarihleri.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:18:00 -
İkinci üniversite kayıt tarihi AÖF AUZEF ATA açık öğretim

İkinci üniversite fırsatı İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Üniversitesi tarafından sunulmaktadır.

Kimler ikinci üniversiteye sınavsız kayıt yaptırabilir

Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır.

İkinci Üniversiteye herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun/öğrenci olan ya da yükseköğrenimine bu yıl bir başka bölüm/programda başlayacak olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler  önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültelerine önlisans veya lisans programlarını tercih edebilirler.

İkinci üniversite başvuru tarihleri

AUZEF, AÖF ve ATA ikinci Üniversite ön kayıt tarihleri: 01.06.2020 - 16.10.2020

AUZEF, AÖF ve ATA ikinci Üniversite kesin kayıt tarihleri: 24.08.2020 - 16.10.2020

ATA AÖF kayıt işlemleri

İkinci üniversite fırsatından yararlanmak isteyenler kayıt işlemlerini tamamlamak istiyor. Bunun için ATA AÖF resmi internet sitesi üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 

AÖF ikinci üniversite şartları

AUZEF ikinci üniversite ücretleri ne kadar?

ATA İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ 

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE İÇİN TIKLAYINIZ.

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