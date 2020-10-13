İkinci üniversite kayıt tarihi AÖF AUZEF ATA açık öğretim
Önlisans ya da lisans programlarında okuyanlar, ikinci üniversite de okuma fırsatına sahip olmaktalar. İstanbul Üniversitesi AUZEF, Anadolu Üniversitesi AÖF ve Erzurum Üniversitesi ATA açıköğretim ve uzaktan eğitim imkanı sunarak öğrenciler ikinci bir üniversiteye okumakta. Peki kimler ikinci üniversite okuyabilir? ikinci üniversite AÖF, AUZEF, ATA açık öğretim ve uzaktan eğitim kayıt tarihleri.
İkinci üniversite fırsatı İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Üniversitesi tarafından sunulmaktadır.
Kimler ikinci üniversiteye sınavsız kayıt yaptırabilir
Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır.
İkinci Üniversiteye herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun/öğrenci olan ya da yükseköğrenimine bu yıl bir başka bölüm/programda başlayacak olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültelerine önlisans veya lisans programlarını tercih edebilirler.
İkinci üniversite başvuru tarihleri
AUZEF, AÖF ve ATA ikinci Üniversite ön kayıt tarihleri: 01.06.2020 - 16.10.2020
AUZEF, AÖF ve ATA ikinci Üniversite kesin kayıt tarihleri: 24.08.2020 - 16.10.2020
ATA AÖF kayıt işlemleri
İkinci üniversite fırsatından yararlanmak isteyenler kayıt işlemlerini tamamlamak istiyor. Bunun için ATA AÖF resmi internet sitesi üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz.
AÖF ikinci üniversite şartları
AUZEF ikinci üniversite ücretleri ne kadar?
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