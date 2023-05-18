İkinci tur öncesi akıl verdi! İngiliz istihbaratı Mİ6'nın tetikçisinden Kılıçdaroğlu'na nasihat

Türkiye, sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıktı.

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

İkinci tur 28 Mayıs'ta

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması adına medya gücüyle sık sık algı operasyonlarına başvuran İngilizlerden bu kez de skandal bir çağrı geldi.

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Kılıçdaroğlu'na akıl vermeye devam ediyor

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması adına medya gücüyle sık sık algı operasyonlarına başvuran İngilizlerden bu kez de skandal bir çağrı geldi.

CHP liderine akıl vermeyi sürdüren Londra'daki finans çevreleri tarafından takip edilen bir isim olan İngiliz istihbaratı Mİ6'nın tetikçisi Timothy Ash, ikinci tur öncesi borsada spekülasyonlarla ekonomiyi hedef alması önerisinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun yeniden seçilmesi için "Borsa İstanbul'daki hisselerinizi satın, halk ekonominin kötüye gittiği hissine kapılsın, oyunu değiştirsin" algısını yayan Ash, açıkça seçimle organize bir müdahaleyi işaret etti.

Kılıçdaroğlu ile 'tefeci' İngiltere ilişkisi

CHP lideri, cumhurbaşkanı adaylığı açıklanmadan önce ABD ve İngiltere'ye icazet seferlerinde bulunmuştu. İki ülkede ekonomistlerle görüştüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, İngiltere'de 300 milyar dolar temiz para bulduğunu iddia etmişti.

CHP lideri, yıllar önce ise aynı İngiltere'nin tefeci olduğunu öne sürmüş, Türkiye'deki iktidarı tefecilerle iş yapmakla suçlamıştı.