İkinci Sergen-Balotelli vakası mı? Hasan Şaş’ın 'Zekası yok' sözleri sosyal medyayı salladı: Guendouzi’ye Lemina’nın kramponlarını bile taşıtmam!

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup edip kupayı müzesine götürmeyi başardı. Fenerbahçe’nin yeni transferi Guendouzi ilk maçında hem golünü attı hem maçın oyuncusu seçildi.

Karşılaşma sonrası ise yorumcu Hasan Şaş’ın 20 gün önce Guendouzi ile ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündeme oturdu.

ZEKASI YOK

Yaklaşık 20 gün önce SporON kanalında konuşan Şaş’ın Guendouzi hakkındaki konuşmaları şu şekilde: "Guendouzi'ye 3 milyon euro bile vermem. Sara'ya sarılırım gitme diye. Guendouzi diye bir şeyi ben ne duymuş olayım ne görmüş olayım. Sakın ha, Sakın. Bak en büyük transfer hatası olur bu. Bizim ülkemizde orta saha oyuncuları kreatif oyuncular seçiyoruz, yani yetenekli, Yunus, Torreira, baskı yapıyor alıyor topu dönüyor. Bu Guendouzi'yi düşün bugünkü Antalya maçında, bak bu adamın şut özelliği yok, pas özelliği yok, ara pası yok, ceza sahası içinde pozisyon üretkenliği yok, oyun zekası yok. Lemina'nın sol kramponunu taşıtırsam ona hiçbir şey bilmiyorum. Sakat Lemina'ya razıyım. Büyük takım orta sahası değil. Bu oyuncu asla olmaz Galatasaray'a. Bu oyuncunun uzun pası bile yok ya" demişti.

BEYNİ YOK

Şaş’ın sözleri, yorumcu olduğu dönemde Mario Balotelli için ‘Beyni yok’ yorumu yapan Sergen Yalçın’ı hatırlattı. Sergen Yalçın daha sonra ise Beşiktaş’ın başında Adana Demirspor ile karşılaşmış ve Adana Demirspor’lu Balotelli 3-3 biten maçta attığı golden sonra Sergen Yalçın’ın yanına giderek eliyle beynini göstermişti. Çıkan olaylar güçlükle bastırılmış Türkiye günlerce bu olay konuşmuştu.