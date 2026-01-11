  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Samsun trafiğine neşter vuruldu! 40 dakikalık çile 10 dakikaya iniyor! İran’da kimlerin sokakta olduğunu görün! Protestocular camideki çocukları yakmaya çalıştı Bunlar daha iyi günleriniz! ‘İslam Birliği'ni duyan İsrail titremeye başladı Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit! Gökten ölüm yağdı! Ünlü şarkıcı Jimenez'i taşıyan uçak düştü: 6 ölü! Pehlevi'den İran sokaklarına isyan ateşi! "Sakın vazgeçmeyin, rejim çöküyor!" 11 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!" Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı
Spor İkinci Sergen-Balotelli vakası mı? Hasan Şaş’ın 'Zekası yok' sözleri sosyal medyayı salladı: Guendouzi’ye Lemina’nın kramponlarını bile taşıtmam!
Spor

İkinci Sergen-Balotelli vakası mı? Hasan Şaş’ın 'Zekası yok' sözleri sosyal medyayı salladı: Guendouzi’ye Lemina’nın kramponlarını bile taşıtmam!

Yeniakit Publisher
Osman Yılmaz Giriş Tarihi:
İkinci Sergen-Balotelli vakası mı? Hasan Şaş’ın 'Zekası yok' sözleri sosyal medyayı salladı: Guendouzi’ye Lemina’nın kramponlarını bile taşıtmam!

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup edip kupayı müzesine götürdü. Hasan Şaş'ın maçın adamı seçilen Guendouzi hakkında 20 gün önce söyledikleri ‘Zekası yok’ sözleri tekrar gündem olurken, yaşananlar Sergen Yalçın’ın yıllar önce Mario Balotelli için ‘Beyni yok’ yorumunu ve Balotelli’nin aldığı intikamı hatırlattı.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup edip kupayı müzesine götürmeyi başardı. Fenerbahçe’nin yeni transferi Guendouzi ilk maçında hem golünü attı hem maçın oyuncusu seçildi.

Karşılaşma sonrası ise yorumcu Hasan Şaş’ın 20 gün önce Guendouzi ile ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündeme oturdu.

ZEKASI YOK

Yaklaşık 20 gün önce SporON kanalında konuşan Şaş’ın Guendouzi hakkındaki konuşmaları şu şekilde: "Guendouzi'ye 3 milyon euro bile vermem. Sara'ya sarılırım gitme diye. Guendouzi diye bir şeyi ben ne duymuş olayım ne görmüş olayım. Sakın ha, Sakın. Bak en büyük transfer hatası olur bu. Bizim ülkemizde orta saha oyuncuları kreatif oyuncular seçiyoruz, yani yetenekli, Yunus, Torreira, baskı yapıyor alıyor topu dönüyor. Bu Guendouzi'yi düşün bugünkü Antalya maçında, bak bu adamın şut özelliği yok, pas özelliği yok, ara pası yok, ceza sahası içinde pozisyon üretkenliği yok, oyun zekası yok. Lemina'nın sol kramponunu taşıtırsam ona hiçbir şey bilmiyorum. Sakat Lemina'ya razıyım. Büyük takım orta sahası değil. Bu oyuncu asla olmaz Galatasaray'a. Bu oyuncunun uzun pası bile yok ya" demişti.

BEYNİ YOK

Şaş’ın sözleri, yorumcu olduğu dönemde Mario Balotelli için ‘Beyni yok’ yorumu yapan Sergen Yalçın’ı hatırlattı. Sergen Yalçın daha sonra ise Beşiktaş’ın başında Adana Demirspor ile karşılaşmış ve Adana Demirspor’lu Balotelli 3-3 biten maçta attığı golden sonra Sergen Yalçın’ın yanına giderek eliyle beynini göstermişti. Çıkan olaylar güçlükle bastırılmış Türkiye günlerce bu olay konuşmuştu.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor
Gündem

ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, yıllardır ABD'nin taşeronluğunu yapan SDG/PKK'lı teröristler için yolun sonu göründü. Halep'te Suriye..
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi
Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Suriye’nin Halep kentinde SDG’li teröristlerin halka rehin alarak işgal ettiği Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye bağlı İç Güvenlik Güçleri, 6..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23