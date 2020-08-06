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Eğitim

İkinci öğretim ücretli mi? Üniversitelerde ikinci öğretim ücretli mi?

İkinci öğretim ücretli mi? Üniversitelerde ikinci öğretim ücretli mi? Üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler ikinci öğretim konusunda bilgi edinmeye çalışıyor. Özellikle ikinci öğretimlerde puanın düşük olması dikkat çekiyor. Peki ama ikinci öğretim nedir? İkinci öğretimde harç ücreti yatırılıyor mu, ücretli mi? Üniversite ikinci öğretim detayları...

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:13:00 -
İkinci öğretim ücretli mi? Üniversitelerde ikinci öğretim ücretli mi?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihlerini yapan ve yapacak adaylar hem 1. öğretim hem ikinci öğretim hem de özel üniversitelerle ilgili bilgileri toplamaya başladı. Bunların başında; ikinci öğretimin paralı olup olmadığı konusu yer alıyor.

İkinci öğretimler mecburu olarak her dönem harç parası yatırır. Ancak bu para en fazla yıllık 1000-1200 tl arasında abartılı olmayan makul bir rakamdır. 

İkinci öğretim, çalışmak zorunda olan ya da belirli sebeplerden dolayı gündüz eğitim alamayacak olan kişiler için bir avantajdır.

İkinci öğretim öğrencisi burs alabilir mi?

İnternet üzerinde en çok bu konu hakkında yanlış bilgi veriliyor. Birinci örgün veya ikinci örgün fark etmeksizin her iki eğitim türünde de burs alınabilir. Yani ikinci öğretim olmanız burs almanıza engel değildir.

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