İkinci öğretim bölümleri 2020
2020 ikinci öğretim bölümleri, tercih yapacak olan öğrenciler tarafından merak konusu haline geldi. İkinci öğretim bölümleri daha sık tercih edilmeye başlandı. Peki ama ikinci öğretim hangi bölümlerde var? Yükseköğretim Kurumları öğrenci kılavuzunda ikinci öğretimler yer alıyor mu? İkinci öğretim bölümleri nasıl anlaşılır? İşte merak edilen detaylar...
Üniversitelerin ikinci öğretim bölümleri, puan bakımından düşüktür. Fakat bu fark çok büyük değildir. İkinci öğretim öğrencileri, gündüz eğitimi alamayacak ya da almayacak olan öğrenciler için bir fırsattır.
İkinci öğretim bölümlerini öğrenmek için YÖK "yokatlas.yok.gov.tr" adresini ziyaret ederek, "Tercih Sihirbazı"na tıklayarak bölümlere göre bilgi edinebilirsiniz.