İkinci öğretim bölümleri 2020

Üniversitelerin ikinci öğretim bölümleri, puan bakımından düşüktür. Fakat bu fark çok büyük değildir. İkinci öğretim öğrencileri, gündüz eğitimi alamayacak ya da almayacak olan öğrenciler için bir fırsattır.

İkinci öğretim bölümlerini öğrenmek için YÖK "yokatlas.yok.gov.tr" adresini ziyaret ederek, "Tercih Sihirbazı"na tıklayarak bölümlere göre bilgi edinebilirsiniz.