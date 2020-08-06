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Eğitim

İkinci öğretim bölümleri 2020

2020 ikinci öğretim bölümleri, tercih yapacak olan öğrenciler tarafından merak konusu haline geldi. İkinci öğretim bölümleri daha sık tercih edilmeye başlandı. Peki ama ikinci öğretim hangi bölümlerde var? Yükseköğretim Kurumları öğrenci kılavuzunda ikinci öğretimler yer alıyor mu? İkinci öğretim bölümleri nasıl anlaşılır? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:55:00 -
İkinci öğretim bölümleri 2020

Üniversitelerin ikinci öğretim bölümleri, puan bakımından düşüktür. Fakat bu fark çok büyük değildir. İkinci öğretim öğrencileri, gündüz eğitimi alamayacak ya da almayacak olan öğrenciler için bir fırsattır.

İkinci öğretim bölümlerini öğrenmek için YÖK "yokatlas.yok.gov.tr" adresini ziyaret ederek, "Tercih Sihirbazı"na tıklayarak bölümlere göre bilgi edinebilirsiniz.

Anadolu üniversitesi açık öğretim (aöf) bölümleri
Anadolu üniversitesi açık öğretim (aöf) bölümleri

Eğitim

Anadolu üniversitesi açık öğretim (aöf) bölümleri

Anadolu Üniversitesi AÖF Taban Puanları
Anadolu Üniversitesi AÖF Taban Puanları

Eğitim

Anadolu Üniversitesi AÖF Taban Puanları

Atatürk Üniversitesi AÖF Taban Puanları
Atatürk Üniversitesi AÖF Taban Puanları

Eğitim

Atatürk Üniversitesi AÖF Taban Puanları

İkinci öğretim ücretli mi? Üniversitelerde ikinci öğretim ücretli mi?
İkinci öğretim ücretli mi? Üniversitelerde ikinci öğretim ücretli mi?

Eğitim

İkinci öğretim ücretli mi? Üniversitelerde ikinci öğretim ücretli mi?

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