İkinci normalleşmede kartlı harcamalar arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) araştırmasına göre, 1 Mart’ta başlayan ikinci normalleşme adımlarının ilk 15 gününde, önde gelen 22 sektörün 19’unda banka kartı ve kredi kartı ile yapılan harcamalar arttı. İTO, bu ay başlayan kademeli normalleşme döneminin kart harcamaları üzerindeki etkisini TCMB banka kartı ve kredi kartı harcama tutarları verileri üzerinden değerlendirdi.

İlk sırada yemek sektörü var

Şubatın son 2 haftası ile mart ayının ilk 2 haftasındaki kartlı harcamaların karşılaştırıldığı araştırmaya göre, Türkiye genelinde tüketicilerin kartla yaptıkları harcamalar yemekte yüzde 38, otomobil kiralamada yüzde 34 ve hava yollarında yüzde 30 arttı.

İnternette yüzde 11 artış

Söz konusu dönemde yapı malzemeleri, hırdavat harcamaları yüzde 21, giyim ve aksesuar ile mobilya ve dekorasyon harcamaları yüzde 18, benzin ve akaryakıt istasyonları harcamaları yüzde 16, hizmetler sektörü, konaklama ve telekomünikasyon harcamaları yüzde 14 yükseliş kaydetti. Martın ilk yarısında kartla gerçekleştirilen internet alışverişleri, önceki 2 haftaya göre yüzde 11 arttı.

“Tedbirde sıkılık sıkıntıyı savar”

İTO Başkanı Şekib Advagiç, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, harcamaların yükselirken vaka sayılarını düşürebilmenin önemini vurguladı. “Tedbirde sıkılık, ekonomideki sıkıntıyı savar” diyen Avdagiç, kademeli normalleşmeyi dört gözle bekleyen yemek sektörünün kartlı harcamalarında yüzde 35’lik artış tespit ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Şimdi bize düşen risk rengini kırmızıdan uzak tutup tüm sektörlerimizi ayağa kaldırmaktır. Hatta mavi kategoriye geçerek daha da bereketli bir döneme adım atabiliriz. Hepsi bizim elimizde. Hem kendi sağlığımız ve yakınlarımızın sağlığı hem de ekonomimizin sağlığı için tedbirlere sıkı sıkıya uyalım.”