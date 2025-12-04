İkinci kez göreve gelmişti! Kasımpaşa'da Shota Arveladze dönemi sona erdi
Süper lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu. Böylece lacivert beyazlılar ikinci kez Gürcü teknik adamla yollarını ayırmış oldu.
Trendyol Süper lig ekiplerinden Kasımpaşa’da teknik direktör Shota Arveladze dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
SHOTA ARVELADZE’NİN KASIMPAŞA KARNESİ
2012-2015 yılları arasında da Kasımpaşa'yı çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, Haziran ayında İstanbul ekibinin başına geçmişti.
Gürcü teknik adamla Kasımpaşa bu sezon çıktığı 14 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alabildi. Lacivert-beyazlı ekip 13 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.