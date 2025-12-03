  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Geçmişi bilmeyenler iyi izlesin! ‘Kürtlerin yaşadığı ne varsa faili CHP’

Yılmaz Özdil koltuğa oturdu deprem başladı! Uğur Dündar da Sözcü’den şutlandı

Yerli OED cihazları kentte 25 noktaya yerleştirildi Başkentli ASELSAN’a emanet

Daha iktidara gelemeden ayrıştılar! Davutoğlu ve Babacan ittifakında asgari ücret çatlağı

Bakan Bayraktar’dan Avrupa’ya LNG çağrısı! Depolarımızda saklayalım

Bakın kim nasıl yalan söylüyormuş! Ekrem'in fonladığı Halk TV fena enselendi

Gazze’de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Soykırımcı İsrail vahşeti bitmiyor: Yeni can kayıpları yaşandı

Ekrem'in sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

İsrail TV'sinde canlı yayında korkuyla gelen küstah tehdit! Türklere gerekeni yaparız

Trump’tan Güney Kore’ye nükleer kıyak! Çin’in sinir uçlarını titreten anlaşma: Pazarlık bitti, imzalar atıldı
İSLAM 4 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

4 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
4 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (4.12.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٣٢) اَلَّذٖينَ يَجْتَنِبُونَ كَـبَٓائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فٖي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْۚ فَلَا تُزَكُّٓوا اَنْفُسَكُمْؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰىࣖ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(32) Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek; iyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir.

Şüphesiz rabbinin bağışlaması çok geniştir.

Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O’dur.

Şu halde kendinizi temize çıkarmayın!

Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O’dur.

(Necm Suresi, 53/32)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Ödüllendirilmeyi hak edenlerin temel bir niteliğine daha dikkat çekilmektedir. Buna göre Allah katında makbul insan olma sadece iyilik severlikle tanımlanamaz; onlar ayrıca büyük günahlardan ve çirkin fiillerden kaçınan, kısaca ahlâkî duyarlılığı gelişmiş ve eylemlerine yansımış müminlerdir. “Ufak tefek kusurlar” diye çevrilen lemem kelimesi kapsamına giren fiiller için tefsirlerde, haram olan öpme, dokunma, bakma gibi örnekler verilmiştir. Ayrıca kelimenin sözlük anlamına ve bu konudaki bazı rivayetlere dayanılarak “lemem” şu mânalarla da açıklanmıştır:

a) Kişinin aklından geçirdiği fakat eyleme dönüştürmediği kötülükler,
b) Yapmaya başlamışken pişmanlık duyup vazgeçtiği kötülükler,
c) Müslüman olmadan önce işlediği şirk ve diğer günahlar,
d) Dünyada cezayı âhirette de azabı hak ettirmeyecek derecedeki günahlar (Taberî, XXVII, 65-69; günah çeşitleri ve büyük günah hakkında bilgi için bk. Nisâ 4/31; “çirkin işler” diye çevrilen ve fâhişe kelimesinin çoğulu olan fevâhiş, “hayasızlıklar, kötülükler” şeklinde de tercüme edilebilir, bilgi için bk. Âl-i İmrân 3/135; En‘âm 6/151).

Âyetin “sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi” anlamı verilen kısmı “sizi yeryüzünde yarattığında; atanız Âdem’i, insan cinsini, ilk insan hücreciğini yarattığı esnada; insanın oluşumundaki, yani annenin yumurtası ile babanın sperminin meydana gelmesindeki temel gıdayı topraktan yarattığı sırada” mânalarıyla da açıklanmıştır.

Âyetin devamında kişinin anne karnındaki devresinden söz edilmesi, bu ifadelerle Allah Teâlâ’nın, insanları kendilerinin dahi bilemedikleri, hatırlayamadıkları dönemleriyle bildiğine dikkat çekmenin amaçlandığını göstermektedir. Günahlardan ve çirkin fiillerden kaçınma çabası göstermenin önemine ve yüce Allah’ın bağışlamasındaki enginliğe değinildikten hemen sonra yaratılış kanununa değinilmesi, insanın Allah’ın ilmi ve kudreti karşısındaki aczini iyi kavraması, kendisinin günahsız olabileceği gibi bir yanılgıya ve benlik iddiasına asla kapılmaması için yapılmış bir uyarı anlamı taşır.

Nihayet “Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O’dur” anlamına gelen bir cümleyle her bir fert hakkındaki bilginin Allah katında mevcut olduğu, kimsenin ecrinin zayi olmayacağı, dolayısıyla insanların kendi iyiliklerini başka insanlara onaylatma ihtiyaçlarının bulunmadığı veya bu iyiliklerin değerini bulması için kendilerini anlatmaları, övmeleri gerekmediği hatırlatılmış olmaktadır (bu konuya ışık tutan bir olay ve Hz. Peygamber’in bir değerlendirmesi için bk. Ahkaf 46/9).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 172-173

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

“Kendilerine musibet verildiğinde sabreden, nîmet verildiğinde şükreden, zulme uğradığında bağışlayan, haksızlık yaptığında af dileyen kimseler emniyete kavuşanlar ve hidâyete erdirilenlerdir.”

Kaynak: Feyzü’l-Kadir, VI/22, No: 8281


GÜNÜN SÖZÜ:

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçan taksiler altın değerinde olacak: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma dikkat çekti
Dünya

Uçan taksiler altın değerinde olacak: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma dikkat çekti

ABD'de Bu alanda öne çıkan San Jose merkezli Archer Aviation, geçtiğimiz günlerde Hawthorne Havaalanı'nı 126 milyon dolar karşılığında anlaş..
Türkiye ne durumda? 19 ülke katılımlı SAFE konusunda resmi açıklama geldi!
Gündem

Türkiye ne durumda? 19 ülke katılımlı SAFE konusunda resmi açıklama geldi!

Yunan basını, Avrupa Birliği'nin yatırım planlarını teslim ettiğini açıklarken 19 ülkenin katıldığı SAFE programı çerçevesinde Türkiye ne ko..
Komşu Bulgaristan'da on binlerce kişi meydanlara indi! Hükümet tehdit altında, erken genel seçim sözleri
Dünya

Komşu Bulgaristan'da on binlerce kişi meydanlara indi! Hükümet tehdit altında, erken genel seçim sözleri

Bulgaristan'da hükümeti yolsuzlukla suçlayan ve 2026 yılı bütçe tasarısını eleştiren on binlerce kişi meydana döküldü. Hükümet tehdit edilir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23