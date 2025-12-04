  • İSTANBUL
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye, Ege Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, bugün kıyı Ege'de başlayacak kuvvetli yağışlar, hafta sonu itibarıyla ülkenin büyük bölümünde etkili olacak.

Bugün için Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur, Isparta çevresi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

MGM ayrıca İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

MGM’den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yoğun sis beklendiği belirtilirken, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.

Sabah ve gece saatlerinde özellikle İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

 

Sıcaklıklar şu illerde gece saatlerinde sıfırın altına düşecek:

Kırşehir, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Iğdır ve Kars

