Trump'tan Somali'ye ağır ırkçı hakaret

Trump'tan Venezuela'ya, kara saldırısı tehdidi

AB, mali suç riski nedeniyle Rusya'yı 'kara listeye' aldı

Türkiye enerjide bağımsızlığa kilitlendi! Bayraktar’dan kritik Türkiye Yüzyılı mesajı

MHP'den üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti için kanun teklifi

Elon Musk’tan çılgın proje! Las Vegas’ta trafiğe takılmayan Tesla tünelleri şaşırttı

Yunanistan parayı İsrail’e gömecek! PULS roketatar sistemi yolda

Borsada manipülasyon soruşturmasında neler oldu! Savcılığın sevk yazısı skandal detayları ortaya çıkardı

Türkiye oyunun kurallarını değiştiren bir güç! Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'dan Türkiye için önemli sözler

Suudi Arabistan'da Afganistan-Pakistan'ın gizli anlaşma imzaladılar! iki ülkenin ateşkes iddiası sonrası yer yerinden oynadı
ABD savaş uçağı çöle çakıldı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait gösteri ekibindeki bir F-16C savaş uçağı çöle çakıldı, pilot uçaktan atlayarak canını kurtardı.

ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Thunderbird gösteri ekibindeki bir F-16C Fighting Falcon uçağının eğitim görevi sırasında California eyaletindeki Mojave Çölüne düştüğü belirtildi. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kazadan kurtulduğu, hafif yaraları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

