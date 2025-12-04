ABD savaş uçağı çöle çakıldı
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait gösteri ekibindeki bir F-16C savaş uçağı çöle çakıldı, pilot uçaktan atlayarak canını kurtardı.
ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Thunderbird gösteri ekibindeki bir F-16C Fighting Falcon uçağının eğitim görevi sırasında California eyaletindeki Mojave Çölüne düştüğü belirtildi. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kazadan kurtulduğu, hafif yaraları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.