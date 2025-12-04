Apple freni çekti: Gizlilik mi güvenlik mi? Devlet yazılımı dünyayı ikiye böldü

Hindistan'ın mobil güvenlik amacıyla getirdiği zorunlu uygulama hamlesi, teknoloji devlerini karşı karşıya getirdi. Apple, kullanıcı onayı olmadan üçüncü taraf yazılım yükleme zorunluluğunun hem gizliliği hem de cihaz güvenliğini riske attığını belirterek karara açıkça itiraz etti.

ZORUNLU DEVLET YAZILIMI SANCHAR SAATHİ

Hindistan hükümeti, 28 Kasım tarihinde yayımlanan bir düzenlemeyle önemli bir adım attı. Ülkede piyasaya sürülecek tüm yeni cep telefonlarına ve mevcut eski cihazlara gönderilecek güncellemeler aracılığıyla, devlete ait güvenlik yazılımı Sanchar Saathi'nin yüklenmesi zorunluluk haline getirildi. Kararın en dikkat çeken yönü ise, bu uygulamanın cihaz sahipleri tarafından kaldırılamayacak olması.

ÇALINAN TELEFONU UZAKTAN KAPATMA

Hükümet, bu zorunlu yüklemeyi artan mobil hırsızlık vakaları ve dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele etme gerekliliğine dayandırıyor. Sanchar Saathi, bu ulusal mobil güvenlik stratejisinin temelini oluşturuyor. Uygulama; çalınan veya kaybolan cihazların uzaktan devre dışı bırakılması, sahte Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) tespit etme ve dolandırıcılık amaçlı iletişim girişimlerini engelleme gibi kritik işlevlere sahip.

APPLE ŞİDDETLE KARŞI

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, bu zorunlu uygulama kararına şiddetle karşı çıktı. Şirket, kendi mobil işletim sistemi olan iOS'un, kullanıcının açık rızası olmadan herhangi bir üçüncü taraf veya devlet uygulamasının yüklenmesini prensip olarak reddettiğini vurguladı.

Apple yetkilileri, bu tür bir dayatmanın hem bireysel mahremiyet hem de cihazların genel siber güvenliği açısından ciddi tehlikeler barındırdığını ifade etti.

APPLE’IN TUTUMU KÜRESEL TARTIŞMAYI ATEŞLEDİ

Yeni Delhi'nin bu adımı, bir yanda ulusal güvenliğin önceliği ile diğer yanda kullanıcı hakları ve veri mahremiyeti arasındaki süregelen tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Apple'ın tavizsiz duruşu, diğer akıllı telefon üreticilerinin bu düzenlemeye nasıl uyum sağlayacağı sorusunu gündeme getirirken, bu zorunlu devlet yazılımı uygulaması meselesinin küresel teknoloji piyasasında da yankı bulması ve benzer tartışmaları tetiklemesi bekleniyor.