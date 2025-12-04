  • İSTANBUL
Kime gönderdiği ortaya çıktı! Abdullah Gül'den Silivri'ye mektup
Gündem

Kime gönderdiği ortaya çıktı! Abdullah Gül'den Silivri'ye mektup

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kime gönderdiği ortaya çıktı! Abdullah Gül'den Silivri'ye mektup

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Silivri’ye giden “Cumhurbaşkanlığı” antetli, sürpriz “Üzgünüm” mektubun içeriğini köşesine taşıdı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yazdığı mektubun kime gönderildiğini de yazdı.

Özköz’ün yazısının ilgili kısmı şöyle

“Dün beni çok şaşırtan bir şeyi öğrendim.

Silivri’de yatan bir düşünce suçlusuna “Cumhurbaşkanlığı” antetli kâğıda yazılmış bir mektup gitmiş.

Hem de bir “Üzgünüm” mektubu…

23 Eylül 2017 tarihli mektubun Silivri’deki adresi bakın kimmiş?

Mektubun Silivri’deki adresi şu:

Mehmet Altan…

O gün cezaevinde tutukluluğunun birinci yılını doldurmuştur.

O mektubu aldığı gün, cezaevinde güncesine şöyle yazmış:

“23 Eylül 2017…

Bugün eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den bir mektup aldım.

Mektubun üzerinde Cumhurbaşkanlığı amblemi vardı.

Böyle bir zamanda böyle dostça ve cesurca bir davranış beni çok sevindirdi.

Bunu herkes kolayca yapamaz.”

Mehmet Altan

İLK DURUŞMADA ÇIKARSINIZ SANDIM

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Cumhurbaşkanlığı antetli kâğıda yazdığı mektup aynen şöyle:

“Sevgili Mehmet Altan,

Mektubuna cevap yazmakta epey geciktim. Doğrusu ilk duruşmada çıkarsınız ve görüşürüz diye düşünmüştüm.

Sizin demokrat, özgürlükçü ve vicdanlı bir üniversite hocası ve gazeteci olduğunuzu bilen bir kişi olarak yaşadıklarınıza çok üzülüyorum.

Senin ve Ahmet Altan’ın savunmalarını okudum. İnanıyorum ki geç de olsa Mahkeme Heyeti doğru karar verecektir.

Türk Siyasi tarihi ne yazık ki sizin karşı karşıya kaldığınız örneklerle doludur. Ben de 80 darbesinde evliliğimizin ilk günlerinde aniden alınmış ve ailece acılar çekmiştik.

En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanızı ve bu günleri geride bırakmanızı temenni ediyor, hepinize selamlarımı iletiyorum.

Abdullah Gül”

 

