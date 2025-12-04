  • İSTANBUL
Spor
7
Yeniakit Publisher
Kritik gelişme: Galatasaray sessiz sedasız bitirecek! Resmen fiyatlar çakıldı ama yine de bu iş bitecek...

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Kritik gelişme: Galatasaray sessiz sedasız bitirecek! Resmen fiyatlar çakıldı ama yine de bu iş bitecek...

Ara transferde iddialı isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da ilk hedef sol stoper sorununu bir an önce çözmek... pek çok isim konuşuluyor. Ancak listeye mevkiinin 'Kaiser'i girdi. Dortmund'un brüt maaşını 2.5 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya çıkarmaya çalıştığı Nico Schlotterbeck için dev bir hamle yapıldı. Menajeri ile ilk temas kuruldu. Eğer onay gelirse Alman stoper ne pahasına olursa olsun alınacak.

#1
Foto - Kritik gelişme: Galatasaray sessiz sedasız bitirecek! Resmen fiyatlar çakıldı ama yine de bu iş bitecek...

Galatasaray'da Ocak transferi için gaza basıldı. Öncelikli hedef sol stoper sorununun çözülmesi. Dortmund'la sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Nico Schlotterbeck listeye güçlü bir giriş yaptı. Alman oyuncunun menajeriyle bir ön görüşme bile gerçekleşti.

#2
Foto - Kritik gelişme: Galatasaray sessiz sedasız bitirecek! Resmen fiyatlar çakıldı ama yine de bu iş bitecek...

Schlotterbeck sözleşme yenilemediği ortamda Pazartesi günü 26'ncı yaş gününü kutladı. Galatasaray'ın PR ekibi menajeri ile görüşmelere devam ettiği Alman oyuncuya çok değerli bir hediye gönderdi.

#3
Foto - Kritik gelişme: Galatasaray sessiz sedasız bitirecek! Resmen fiyatlar çakıldı ama yine de bu iş bitecek...

Kulübü aylardır sol stoperin sözleşmesini uzatmak için çabalıyor. Ancak başarılı olamıyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yaklaşık 10 yıl önce büyük hissesine sahip olduğu Dortmund, Schlotterbeck'in 2,5 milyon euro olan maaşını 8 milyon Euro'ya (eline geçecek rakam yaklaşık 4 milyon Euro) çıkararak yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak görüşmeler tıkandı. Kariyerinin bu önemli noktasında Alman stoper çok daha büyük paralar kazanabileceği (menajerinin beklentisi 10 milyon euro civarında) bir takıma katılmak istiyor.

#4
Foto - Kritik gelişme: Galatasaray sessiz sedasız bitirecek! Resmen fiyatlar çakıldı ama yine de bu iş bitecek...

Galatasaray'ın aksine Bayern Münih, Dortmund ile yıldız sol stoper arasında devam eden sözeşme yenileme görüşmelerini uzaktan uzağa izliyor. Dayot Upamecano sözleşmesini uzatmazsa hamle yapabilir. Deco ve Hansi Flick'in desteğiyle Barcelona da ciddi bir seçenek olarak gösteriliyor. Ancak Barça'dan da şu an için Schlotterbeck için bir teklif yok. Sporting'ten Gonçalo Inacio daha öncelikli hedef gibi duruyor.

#5
Foto - Kritik gelişme: Galatasaray sessiz sedasız bitirecek! Resmen fiyatlar çakıldı ama yine de bu iş bitecek...

Alman basınına göre Dortmund sol stoperine yaklaşık 45 milyon Euro değer biçiyor. Ancak bu fiyat pazarlığa açık. Galatasaray ise bu Ocak ayında satılmaması durumunda yaz aylarında satışı çok daha zor olacağı için Schlotterbeck'i ikna ederse Dortmund'u da ikna edeceğine dair güçlü bir inanca sahip.

#6
Foto - Kritik gelişme: Galatasaray sessiz sedasız bitirecek! Resmen fiyatlar çakıldı ama yine de bu iş bitecek...

Sarı-kırmızılılar önceliğini Alman yıldızı ikna etmeye verdiği için henüz Dortmund'a bir teklif yapmadı. Ancak Schlotterbeck kabul ederse 20-25 milyon euro'luk bonservis teklif edilmesi gündeme gelecek.

