Kritik gelişme: Galatasaray sessiz sedasız bitirecek! Resmen fiyatlar çakıldı ama yine de bu iş bitecek...

Kulübü aylardır sol stoperin sözleşmesini uzatmak için çabalıyor. Ancak başarılı olamıyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yaklaşık 10 yıl önce büyük hissesine sahip olduğu Dortmund, Schlotterbeck'in 2,5 milyon euro olan maaşını 8 milyon Euro'ya (eline geçecek rakam yaklaşık 4 milyon Euro) çıkararak yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak görüşmeler tıkandı. Kariyerinin bu önemli noktasında Alman stoper çok daha büyük paralar kazanabileceği (menajerinin beklentisi 10 milyon euro civarında) bir takıma katılmak istiyor.