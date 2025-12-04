Emrah Savcı Giriş Tarihi: Kritik gelişme: Galatasaray sessiz sedasız bitirecek! Resmen fiyatlar çakıldı ama yine de bu iş bitecek...
Ara transferde iddialı isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da ilk hedef sol stoper sorununu bir an önce çözmek... pek çok isim konuşuluyor. Ancak listeye mevkiinin 'Kaiser'i girdi. Dortmund'un brüt maaşını 2.5 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya çıkarmaya çalıştığı Nico Schlotterbeck için dev bir hamle yapıldı. Menajeri ile ilk temas kuruldu. Eğer onay gelirse Alman stoper ne pahasına olursa olsun alınacak.