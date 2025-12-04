Brezilya liderinden ABD Başkanına dikkat çeken teklif Silva’dan Trump’a ters köşe!

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'a dikkat çekici bir teklifte bulundu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinde özel bir televizyon kanalında açıklamalarda ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

‘TRUMP’A İZAH ETTİM’

Lula da Silva, Trump'a ABD'nin Miami kentinde yaşayan Brezilyalı suç örgütü liderlerinin yakalanıp gözaltına alınması için mevkidaşı Trump'a işbirliği önerisinde bulunduğunu vurgulayarak, "Örneğin, en büyük Brezilyalı akaryakıt kaçakçısı Miami'de yaşıyor. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele mi edeceğiz? Trump'a özellikle şunu izah ettim, orada yaşayan Brezilyalıları gözaltına almaya başlayalım" ifadelerini kullandı.

'40 DAKİKALIK BİR GÖRÜŞMEYDİ'

Trump ile 40 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Lula da Silva, bölge ülkelerinin silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete liderleri ile diğer kaçakçılarla mücadelede çabalarını koordineli biçimde yürütmesi gerektiğini Trump'a aktardığını söyledi.

‘SİLAHA DEĞİL ZEKAYA İHTİYACIMIZ VAR’

Lula da Silva, ABD’nin Karayipler’de uyuşturucu örgütleriyle mücadele gerekçesiyle yürüttüğü operasyonlara değinerek, "Trump'a şunu söyledim, silah kullanmamıza gerek yok, zeka ve istihbarata ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Trump ile Lula da Silva arasında 2 Aralık'ta yapılan telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticaret müzakereleri de gündeme geldi. Görüşmede, Washington'ın bazı Brezilya ürünlerine uyguladığı yüzde 40'lık ek gümrük vergileri ele alındı.