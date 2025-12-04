Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak? 5 aylık zam oranı belli oldu! İşte 2026 polis, öğretmen ve doktor maaşları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre enflasyon, aylık bazda yüzde 0,87, yılbaşından bu yana yüzde 29,74, yıllık olarak ise yüzde 31,07 arttı. On iki aylık ortalamalarda artış oranı %35,91 olarak gerçekleşti. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte kamu çalışanlarının 5 aylık kesinleşen maaş farkları da belirginleşti.

Açıklanan tabloda, memurdan öğretmene, doktordan polise kadar birçok meslek grubunun mevcut maaşları ve 5 aylık artış sonrası oluşan tutarlar yer aldı.

Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı da netleşti. Güncel verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alırken, memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zam alması kesinleşti.

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor.

ENFLASYON KASIM AYI RAKAMLAR AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti. 5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

5 aylık enflasyon verilerine göre zamlı memur maaşları da kalem kalem hesaplandı. Buna göre mevcut maaşı 76 bin 659 lira olan şube müdürü (1/4 derece) 90 bin 127 lira 99 kuruş alacak. 61 bin 146 TL maaş alan bir öğretmen ise zamla birlikte 71 bin 889 lira 35 kuruş zamma hak kazanacak.

8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.

5 AYLIK KESİNLEŞEN KAMU MEMURU MAAŞLARI (KASIM 2025)

Memur

Güncel Maaş: 52.617 TL

5 Aylık Kesinleşen: 61.851 TL



Araştırma Görevlisi

Güncel Maaş: 73.792 TL

5 Aylık Kesinleşen: 86.742 TL



Uzman Doktor

Güncel Maaş: 126.119 TL

5 Aylık Kesinleşen: 148.252 TL



Mühendis

Güncel Maaş: 78.200 TL

5 Aylık Kesinleşen: 91.924 TL



Avukat

Güncel Maaş: 73.515 TL

5 Aylık Kesinleşen: 86.416 TL



Şube Müdürü

Güncel Maaş: 67.765 TL

5 Aylık Kesinleşen: 79.658 TL



Uzman Öğretmen

Güncel Maaş: 67.766 TL

5 Aylık Kesinleşen: 71.877 TL



Öğretmen

Güncel Maaş: 61.146 TL

5 Aylık Kesinleşen: 71.877 TL



Profesör

Güncel Maaş: 111.348 TL

5 Aylık Kesinleşen: 130.889 TL



Başkomiser

Güncel Maaş: 74.490 TL

5 Aylık Kesinleşen: 87.553 TL



Polis Memuru

Güncel Maaş: 68.084 TL

5 Aylık Kesinleşen: 80.032 TL



Hemşire

Güncel Maaş: 61.759 TL

5 Aylık Kesinleşen: 72.597 TL



Vaiz

Güncel Maaş: 54.547 TL

5 Aylık Kesinleşen: 64.120 TL

OCAK ZAMMI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Kasım verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşları için 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş oldu. Aralık ayı enflasyon rakamı sonrası, Ocak 2026’da uygulanacak toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte nihai maaşlar kesinleşecek.