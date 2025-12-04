İsrail Gazze'de çadır kenti bombaladı
Soykırımcı israil ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kenti vurdu.
Gazze'deki Kuveyt Sahra Hastanesinden bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, soykırımcı israil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırı tehdidinden kısa bir süre sonra, israil ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilerin çadırını bombaladı.
israil ordusuna ait insansız hava araçlarının Mevasi bölgesindeki Necat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.
israil saldırısı nedeniyle kamptaki diğer çadırlarda da yangın çıktı.
