Dünya Putin bu işe çok sevinecek! ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna kararı
Dünya

Putin bu işe çok sevinecek! ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna kararı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Putin bu işe çok sevinecek! ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna kararı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD’nin artık Ukrayna çatışmasına mali açıdan dahil olmadığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gerçekleştirilen ABD Bakanlar Kurulu toplantısında Washington’ın artık Ukrayna çatışmasına mali açıdan dahil olmadığını belirtti.

Rusya'da devam eden görüşmelere atıfta bulunan Trump, şu ana dek sekiz savaşı sona erdirdiğini kaydetti.

 

 

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Joe Biden 350 milyar doları şeker gibi dağıttı. Bu çok büyük bir para, çoğu nakit ve önemli miktarda ekipman.

Ben hiçbir şey dağıtmıyorum. NATO ekipmanı satıyoruz.

Avrupa ülkeleri bize ekipmanın değerinin yüzde 100'ünü ödüyor ve sonra onu Ukrayna'ya götürüyor veya istedikleri gibi kullanıyorlar.

Biz bu durumu çözmeye çalışıyoruz"

