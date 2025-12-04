Mimarlar için büyük icat!

Tokyo Üniversitesi ile Thornton Tomasetti adlı Amerikan mühendislik firmasının ortak geliştirdiği yeni bir algoritma, kavisli ve hafif yapıların çok daha hızlı ve esnek bir şekilde tasarlanmasına olanak sağlıyor.

NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) tabanlı bu yöntem sayesinde, daha önce yüksek performanslı bir GPU’da 90 saat süren hesaplamalar, artık sıradan bir CPU ile 90 dakikada tamamlanabiliyor.

Gridshell yapılar, kesişen strüktürel elemanlarla oluşturulan kavisli yüzeylerden oluşur. Beton gibi geleneksel malzemelerin yerine cam, metal veya ahşap kullanılarak inşa edilen bu yapılar, kolonlara ihtiyaç duymadan geniş alanları kapatabilme avantajı sunar.

Yeni algoritma, NURBS yüzeyleri üzerinden doğrudan çalışıyor. Bu da mimarların CAD yazılımlarında (örneğin Rhinoceros) alışkın oldukları bir format üzerinden tasarım yapmalarına olanak tanıyor.

Ayrıca geliştirilen algoritma, %98 oranında daha hızlı çalışarak özel donanım ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Yöntem, tasarımda sık karşılaşılan şekil karmaşıklığı ve hesaplama süresi gibi engelleri ortadan kaldırarak, daha fazla mimarın bu sistemle çalışabilmesini mümkün kılıyor.

Tokyo Üniversitesi’nden Masaaki Miki, geleneksel kabuk yapıların yalnızca basınç kuvvetiyle yük taşıma zorunluluğu nedeniyle biçim özgürlüğünün sınırlı olduğunu belirtti.

Yeni yöntem ise hem basınç hem de çekme kuvvetlerini dikkate alarak estetik, mekanik güvenlik ve inşa edilebilirlik dengesini hedefliyor.

Şimdilik cam ve metal üzerine odaklanan ekip, gelecekte yöntemi kompozit ahşap yapılar için de uygulamayı hedefliyor.