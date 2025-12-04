Masalsı manzara! Binalar adeta kayboldu
Sabah saatlerinde Bursa’yı etkisi altına alan yoğun sis, kenti görünmez hale getirirken Mudanya yolundaki yüksek binaların bulutları delip yükseldiği anlar dron kamerasına yansıdı.
Bursa’da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, kentin büyük bölümünü kalın bir örtü gibi sararak görüş mesafesini düşürdü.
Doğa harikası
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sis dron kamerasına yansıdı. Kentin büyük bölümü sis altında kaybolurken, Mudanya yolundaki yüksek binalar göğe yükselen görüntüleriyle dikkat çekti. Görüntülerde yalnızca bu binaların bulutların üzerine çıktığı görüldü. Ortaya çıkan kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, Bursa’nın sis altındaki halini "masalsı", "gizemli" ve "doğa ile mimarinin buluştuğu an" olarak yorumladı.
Uzmanlar, bu tür yoğun sis olaylarının özellikle kış aylarında sıkça görüldüğünü belirttiler.