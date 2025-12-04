  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Masalsı manzara! Binalar adeta kayboldu
Yaşam

Masalsı manzara! Binalar adeta kayboldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Sabah saatlerinde Bursa’yı etkisi altına alan yoğun sis, kenti görünmez hale getirirken Mudanya yolundaki yüksek binaların bulutları delip yükseldiği anlar dron kamerasına yansıdı.

Bursa’da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, kentin büyük bölümünü kalın bir örtü gibi sararak görüş mesafesini düşürdü.

 

Doğa harikası

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sis dron kamerasına yansıdı. Kentin büyük bölümü sis altında kaybolurken, Mudanya yolundaki yüksek binalar göğe yükselen görüntüleriyle dikkat çekti. Görüntülerde yalnızca bu binaların bulutların üzerine çıktığı görüldü. Ortaya çıkan kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, Bursa’nın sis altındaki halini "masalsı", "gizemli" ve "doğa ile mimarinin buluştuğu an" olarak yorumladı.

Uzmanlar, bu tür yoğun sis olaylarının özellikle kış aylarında sıkça görüldüğünü belirttiler.

Şaşırtan manzara! İlçe merkezine indiler
Şaşırtan manzara! İlçe merkezine indiler

Yaşam

Şaşırtan manzara! İlçe merkezine indiler

Ilgaz Dağı beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi
Ilgaz Dağı beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi

Yaşam

Ilgaz Dağı beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23