İkinci elde güvenli satış dönemi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el araç ticaretine yönelik düzenlemenin sektöre çeki düzen getireceğini, kayıt dışılığın da önüne geçileceğini söyledi. Yönetmeliğin sektörü düzene sokacağını, kayıt dışılık ve haksız rekabetin önüne geçilmesini sağlayacağını belirten Erkoç, şunları kaydetti:

“Sektörde yaşanan sıkıntıların giderilmesinde önemli rol oynayacak yeni yönetmelik tüm sektör için büyük bir adım. Sektöre önemli ölçüde çeki düzen getirecek, kayıt dışılığın da önüne geçilecek. Düzenlemeyle ikinci el araç ticareti daha güvenilir şekilde yapılacak.”

Belge şart

Yönetmelik kapsamında yetki belgesi olmayanların 31 Ağustos 2020 tarihine kadar belgelerini almaları gerektiğini hatırlatan Erkoç, yetki belgesiyle araç alım satım işiyle uğraşan kişilerin 1 Eylül’den itibaren bu belge olmadan araç alış satışı yapamayacaklarını belirtti.

Ayrıntılara dikkat

Alım satım işiyle uğraşanların MASFED MYM tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesiyle Gümrük ve Ticaret il müdürlüklerine başvurarak yetki belgelerini alacaklarını ifade eden Erkoç, düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Kişiye özel olarak düzenlenecek yetki belgesinin geçerlilik süresi ise 5 yıl olacak. Bu belge olmadan satış yapan kişilere ceza uygulanacak, kayıt dışı alım satım yapan kişiler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi mükellefi yapılacak. Böylelikle kayıt dışılık ortadan kalkacak, vergi kaçakçılığı son bulacak, devletimizin vergi kaybı ortadan kalkacak.”

Satışlar 1 milyonu aştı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, temmuz sonu itibarıyla satışlar 1 milyonu aşarken, fiyatlar da temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 ve geçen yılın aralık ayına göre de yüzde 32,2 arttı.

Online pazarda Aralık 2019’da 50 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın temmuz ayında 66 bin 100 liraya yükseldi. Temmuzda ilana çıkan araçların yüzde 65’i satıldı. Satılan araçların yüzde 24’ünü 11 yaş ve üstü araçlar oluşturdu.

INDICATA’nın ikinci el online pazar raporuna göre, temmuz ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31’lik bir artış gözlendi. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 1 milyon 178 bin 81 adet araç satıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 20 yükseldi.

2. el oto piyasasının GABORAS’ı kuruluyor

Gayrimenkul sektörünün teknoloji ve güvenli ticaret platformu olmak üzere yola çıkan GABORAS üzerinde çalışmalar tüm hızı ile devam ederken, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, GABORAS’ın yerli ve yabancı yatırımcılara büyük güven verdiğini, MÜSİAD olarak benzeri yeni projeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. MÜSİAD Başkanı Kaan, “GABORAS benzeri 20 projemiz daha olacak. Yakında oto piyasasının GABORAS’ı geliyor” dedi.