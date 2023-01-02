İkinci el ve sıfır araba alacaklar dikkat! ÖTV'li araçta yepyeni uygulama: Zam gelmeden alın! Kota getirme kararı

Sıfır ve ikinci el araç fiyatları 2023 yılında artış gösterecek. Vatandaşlar uygun fiyatla araç almak için engelli yakınlarının raporunu kullanarak ÖTV muafiyetli araba satın alma yöntemine başvurdu. Fakat, ÖTV'siz araba almak isteyenleri üzecek haber kısa süre içinde geldi. 2023 yılı itibari ile değişen ÖTV muafiyetli araç alımındaki şartlar alım gücünü daha da zorlaştıracak.

Sıfır Ve İkinci El Otomobil Fiyatlarında Beklenen Zam Bu Hafa Geliyor!

Otomobil piyasasında beklenen zam haberleri kapıda! 2023 yılının ilk işlem gününde hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarını arttıracak olan %4’lük zammın bugün öğlene kadar duyurulması bekleniyor. ÖTV matrah dilimleri ile ilgili düzenleme ve matrah dilimlerinin etkisinin hızla kaybolmaması için %7 ya da %8’lik zam yapılmadığını söyleyen sektör temsilcileri, bu durumun %80 vergi dilimindeki araç sayısını azaltacağını da belirtiyor.

ÖTV muafiyeti, araç sahibi olmayı isteyen engelli vatandaşlar için uygulanan özel bir yöntem fakat 0 ve 2. el arabalarda fiyatlar artınca bu ayrıcalığı suistimal edenlerin sayısında da artış yaşandı. Bu kapsamda birkaç ay önce devreye giren hükümet ÖTV muafiyeti olan arabalara 450.000 TL'lik kota getirme kararı aldı.

1 OCAK İTİBARİYLE UYGULAMAYA BAŞLANDI

ÖTV muafiyeti olan araçların alımında şartların değişmesi durumu daha da zorlaştırdı. Bu kapsamda önceden 1, 2 ve 3. dereceden akrabaların yararlanabildiği ÖTV muafiyetli araçların alımında yeni yönetmelik doğrultusunda yalnızca birinci derece akrabalar faydalanabilecek. Söz konusu 3 akrabalık derecesi için de üç isim verilecek ve onların dışında kimse kullanamayacak.

RAPOR SAHİBİNİN AİLESİNE DE YASAK!

Eskiden tertibatlı araba alımından rapor sahibinin ailesi de yararlanabiliyorken yeni yönetmelikle bu karar da değişti. Tertibatlı araba alımlarında ilk hale geri dönüldü. Bu yenilikle söz konusu hak yalnızca rapor sahibine verilecek. Yine üç isim vereceklerde ise aynı ilde yaşıyor olma şartı aranıyor.

SÖZLEŞME İMZALANMASI GEREKİYOR

Taahhütnamede birinci dereceden akrabaların haricinde birinin arabayı kullanması gerekiyorsa iş akdi doğrultusunda sözleşme yapılması gerektiği bilgisi yer aldı.

ÖTV ENGELLİ ÜST LİMİTİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Otomobil fiyatlarındaki artış, ÖTV muafiyeti olan araba almak isteyen engellileri zor duruma soktu. karar'da yer alan haberde göre: Mevcutta 450.000 TL olan engelli araba üst limitinin 2023 yılında artırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan insiyatif kullanılarak 2023 yılı ÖTV üst limitini 1 milyon 4.000 TL'ye çıkartacağı iddia edilse de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

2022 ÖTV MUAFİYETİNDE OLAN ARAÇLAR

Bütün Renault Clio modelleri ve Megane Sedan JOY 1.3 TCe, Joy Comfort 1.3 TCe, Joy 1.3 TCe otomatik modelleri ÖTV olmadan alınabiliyor.

Volkswagen Polo'da Style donanımı dışındaki bütün modeller ile Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression da ÖTV'siz alınan araçlardan.

Toyota Corolla 1.5 Vision, Vision MDS ve Dream manuel vites, Toyota Yaris 1.0 Vision ÖTV olmadan alınan modeller arasında.

Fiat Urban ile Cross ve 1.0 Hybrid 70 HP modelleri ÖTV muafiyeti kapsamında yer alan modellerden.

Huyundai i10, i20 serisinin bütün versiyonları ile Elantra'nın 1.6 MPI 123 PS Style manuel vites, Bayon'un 1.4 MPI 100 PS Jump, Style, Elite, 1.0 T-GDI 100 PS Style paketi de ÖTV'siz alınan modellerden.

YENİ SANDERO, YENİ SANDERO STEPWAY, YENİ DUSTER ve LODGY, Citroen C3 ile Citroen C4, 2022 Mitsubishi Space Star 1.2 INTENSE CVT Sürekli Değişken Vites: 192.900 TL. 2022 Mitsubishi Space Star 1.2 Intense Otomatik Vites, Honda CRV, Civic ve Hatchback, KIA Picanto, Rio, Yeni Cerato, Yeni Ceed HB, Yeni Ceed SW, XCeed, Stonic, Peugeot Rifter - 2008 ve 208 modelleri ÖTV'siz alınan diğer araçlardır.

Ayrıca: Renault, Volkswagen, Hyundai gibi markaların web sitelerinde yer alan fiyat listeleri; hafta sonu güncellenecek ibaresi ile açılmayınca herkesin gözü kulağı yeni açıklanacak olan fiyat listelerine çevrildi. Fiyatları güncelleyen birçok otomobil firmasının yeni fiyatlarını ve zam oranlarını bugün açıklaması bekleniyor.

Otomotiv veri analiz şirketi tarafından yapılan açıklamada; markalarla yapılan görüşmeler ve analizler sonucunda bugün ya da bu hafta yapılması beklenen zam oranının ortalama %4 olmasını beklediklerini ifade etti.