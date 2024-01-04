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Ekonomi İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? ikinci el araç alımında 6 ay tavsiyesi!
Ekonomi

İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? ikinci el araç alımında 6 ay tavsiyesi!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 09:33:00 -
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? ikinci el araç alımında 6 ay tavsiyesi!

Fahiş araç satışını önlemek için yakın zamanda alınan önlemler sonuç verdi ve ikinci el araç piyasasında düşüş yaşandı.. Peki ikinci el araçlarda düşüş sürecek mi? Otomobil alacaklara 6 ay tavsiyesi..

Fahiş araç satışını önlemek için yakın zamanda alınan önlemler sonuç verdi ve ikinci el araç piyasasında düşüş yaşandı.. Peki ikinci el araçlarda düşüş sürecek mi? Otomobil alacaklara 6 ay tavsiyesi..

Ekonomist Atilla Yeşilada, ikinci el araç piyasasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeşilada, ikinci el araba almayı planlayan tüketicilere önümüzdeki 6 ay içinde fiyatların düşeceği ve bu nedenle sabırlı olmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Atilla Yeşilada, Türkiye'deki araba fiyatlarının son dönemde yaşanan artışa dikkat çekti. Yeşilada, bu artışın yakın zamanda düzeleceğini belirterek, ikinci el araba almak isteyenlere önümüzdeki yaz aylarına kadar beklemelerini önerdi. Yeşilada'ya göre araç alacaklar beklerlerse şu anki dolar kuru üzerinden yüzde 20 daha düşük fiyatlara araç sahibi olabilecekler.

Yeşilada'nın öngörüsüne göre, 20 bin ile 30 bin kilometredeki Avrupa arabalarının fiyatları, şimdiki dolar kurunun yüzde 20 altına düşecek.

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Yorumlar

hay bin gunduz

her şeye ortalama %50 zam geldi, kurnaz olan son virajda hazır araba fiyatları biraz inmişken alır kazanır enişte demedi deme.

osman duran

bu arkadaşa söyleyin, aylık yüzde 4 enflasyon var bu ülkede. ayrıca, her ay döviz kuru yukarı gidiyor. ayrıca biz maaşlara yüzde 50 zam yaptık. hangi şeyi alırsanız alın, hiçbir zaman daha düşüğüne bulamayacaksınız. nakit ihtiyacını gideren, fiyatı yukarı çekecek, bekleyecek. para değer kaybediyor, mal enflasyondan dolayı değer kazanıyoe
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