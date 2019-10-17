İkinci el cep’te hızlı trafik

Cep telefonunda ikinci el modellerin satışları giderek artıyor. Sıfıra göre yüzde 60-70 indirimli olan bu modellerin alıcısı çok. Şu sıralar Iphone, Samsung, Oppo, Huawei ve Xiaomi markalı ikinci el telefonlar revaçta.

Fiyatlar uygun

Ekonomik ve ergonomik olan söz konusu telefonların fiyatları da makul. Piyasada Iphone XS 256 GB 7 bin 400 liradan, X 64 GB 5 bin 300 liradan, 7 Plus 32 GB 4 bin 300 liradan alıcı buluyor.

-Samsung ürünlerinden Galaxy S10 Plus 128 GB 5 bin 600 liradan, A9 128 GB 2 bin 550 liradan, A40 64 GB bin 800 liradan, J6 Plus 32 GB bin 700 liradan, A10 bin 400 liradan satışa sunuluyor.

-Oppo’nun modellerinden RENO 256 GB 4 bin 100 liradan, RENO Z 128 GB 2 bin 600 liradan, A5 64 GB bin 600 liradan müşterilerini bekliyor.

-Huawei tarafından üretilen P30 PRO 256/8 GB 8 bin 300 liradan, P30 PRO 128/6 GB 7 bin 300 liradan fiyatlanıyor. Xiaomi’nin Mİ 9 128 GB ve Mİ 9T PRO telefonları da 2 bin 700 liraya mâl oluyor.

İlanlı satışlar arttı

İkinci el cep telefonlarının satışı e-ticaret sitelerinden de yapılıyor. Ürün ve fiyat karşılaştırmaları yapmaya imkân veren bu sitelere pek çok ilan veriliyor. Nitekim belli başlı online satış platformlarında 70 bini aşkın ilan yer alıyor. Bu ilanlara ilgi de yoğun.

Mutlaka test yaptırın

Yetkililerce yapılan kontroller ikinci el telefonlarla ilgili sorunları minimum seviyelere indiriyor. Farklı işletim sistemlerine yönelik testlerle dokunmatik arızasının olup olmadığını anlaşılabiliyor. En çok kullanılan işletim sistemlerinden olan iOS’ta ekran sağa ve sola kaydırılarak ve bildirim paneli yukarıdan aşağı çekilerek sorun olup olmadığı fark edilebiliyor.

Android cihazlarda ise arama kısmına Genel Test Kodu olan *#0*# girildikten sonra ekrana, sese ve daha birçok özelliğin kontrolü yapılabiliyor.

Firma garantisi

Ayrıca ikinci el telefon alım satımının şahıslardan değil, bayilerden yapılması gerektiği ifade ediliyor.