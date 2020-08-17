İkinci el cep telefonu satışında yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, ikinci el cep telefonu satışında yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenlemeye göre, artık ikinci el cep telefonu ve tabletler belirli standartlarla yenilenerek sertifikalı ve garantili olarak tekrar satışa sunulabilecek.

İsraf önlenecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ikinci el cep telefonu satışına ilişkin yapılan düzenlemeyle ilgili "Düzenlemeyle kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasını, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesini, ithalatın azaltılmasını ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle güvenli bir şekilde ikinci el cihaz almalarını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

İkinci el cep telefonu alımında güvensizliğin söz konusu olduğunu belirten Pekcan, "Bu durumu ortadan kaldırmak, tüketicilerin güvenli şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarını sağlamak istiyoruz. Hazırladığımız yönetmelik taslağı, ülkemizde 'yenilenmiş ürün' sisteminin yasal altyapısını oluşturacak. Bu sayede, tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli şekilde hareket edebilecek. Satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında da garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek." ifadelerini kullandı.

12 ay garanti zorunluluğu

Bakan Pekcan, cep telefonu ve tabletlerin bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından belirli standartlarda yenileneceğini söyleyerek "Yenilenen ürünlerin ambalajında, etiketinde ve reklamlarında 'yenilenmiş ürün' ibaresine yer verilerek satışa sunulması ve ayrıca bu ürünlere en az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak." dedi.