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Teknoloji İkinci el cep telefonu alacaklar dikkat! Düzenleme getirildi
Teknoloji

İkinci el cep telefonu alacaklar dikkat! Düzenleme getirildi

Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen ikinci el cep telefonu yenileme merkezleri için belirlenen kurallar Türk Standartları Enstitüsünce yayımlandı. Buna göre ikinci el telefon satın alacakların sertifikalara dikkat etmesi gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 15:35:00 -
İkinci el cep telefonu alacaklar dikkat! Düzenleme getirildi

Türk Standardları Enstitüsü, ikinci el cep telefonu yenilemesine standart getirdi. Standartta cep telefonlarının sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulmasını içeren kurallar yer alıyor.

Standartla, cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon alım satımında, önceki kullanıcıya bütün dijital veriler kaldıracak.

Cihazın sorumluluğu merkezlerde olacak

Yenileme merkezleri cihazın sorumluluğunu üstlenecek. Yenilen telefonun elektronik kimlik bilgileri değiştirilmeyecek.

Cihazların klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilecek. Cihaza ait müşteri beyanıyla kayıt altına alınan bilgiler karşılaştırılacak.

Yenileme merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler belgelendirme başvurusunu TSE'ye yapacak.

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