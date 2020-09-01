İkinci el araç ticaretinde yeni dönem başlıyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, çıkarılan yeni düzenlemeyle ikinci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getirildiğini belirterek, “1 Eylül’de başlayacak ikinci el otomobilde yeni dönemle tüketici mağduriyetleri son bulacak ve vergi kaybının önüne geçilecek” dedi. Erkoç, Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmeliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Çıkan yönetmelik sayesinde yetki belgesi olmayanların 1 yılda 3’ten fazla araç alıp satamayacağına işaret eden Erkoç, iş yeri açma ve çalışma ruhsatında ikinci el motorlu kara taşıtı faaliyeti bulunan ve meslek odasına kayıtlı işletmelerin yetki belgesi alabileceğini söyledi.

Erkoç, Türkiye genelinde 70 bini aşkın motorlu araç satıcısı olduğunu ve ayaküstü ticaret yapanlar sebebiyle birçok sorunla karşılaşıldığını ifade ederek, 2019’da el değiştiren 8 milyon 600 bin aracın 5 milyona yakının meslekle alakası olmayan kişilerce yapıldığını bildirdi.

Erkoç ayrıca sektör olarak yeni yönetmeliği memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.