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İkinci el araç satışında yetki belgeli dönem

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin işletme yetki belgesine ilişkin düzenleme 13 Ağustos’ta yürürlüğe girecek.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
İkinci el araç satışında yetki belgeli dönem

 Akit  Ekonomi 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin işletmesi yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılması ön gören düzenleme 13 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmenin başvurusu ile Ticaret il müdürlükleri tarafından uygun görülmesi halinde düzenlenecek, yenilenecek veya gerekli olması halinde iptal edilebilecek. Uzmanlar, söz konusu belgenin her bir işletme için ayrı ayrı düzenleneceğini ve bu nedenle devredilemeyeceğini dile getirdi. Belgenin geçerlilik süresi ise beş yıl olacak. Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve yönetmelik kapsamında verilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine dair bakanlıkça gerekli görülen belge ve bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturuldu. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
  1. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti
  2. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi
  3. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
  4. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

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