İkinci el araç satışında yeni dönem başladı: Devletten 75 bin TL'ye 2. el araba satışı: Satılık araba fiyatları

Devlet ikinci el araç satışına yeniden başladı. Devlet kurumları ikinci el fiyat listesi! Piyasanın 3’te 1 fiyatına alabilirsiniz!

2023 yılının ilk ilanları yayınlandı. Yayınlanan ilanlara baktığımızda devletin kullanmadığı ikinci el arabaları satışa çıkardığı görüldü. Söz konusu araçların fiyatlarna ve özellikleri...

DEVLET İLAN SAYFASINDA YAYINLANDI

Devlet'in ilan sayfasında söz konusu duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruya baktığımızda ikinci el arabaların uygun fiyatlara satışa çıkarıldığı görüldü. finans7'nin haberine göre: İşte devlet ilan sayfasında yayınlanan satılık 2. el arabaların modelleri:

Audi (4) adet araç satılıyor.

BMW (7) adet araç satılıyor.

Chevrolet (2) adet araç satılıyor.

Citroen (1) adet araç satılıyor.

Dacia (4) adet araç satılıyor.

Fiat (10) adet araç satılıyor.

Ford (10) adet araç satılıyor.

Hyundai (9) adet araç satılıyor.

Lada (1) adet araç satılıyor.

Mazda (1) adet araç satılıyor.

Mercedes - Benz (6) adet araç satılıyor.

Mini (1) adet araç satılıyor.

Opel (3) adet araç satılıyor.

Peugeot (3) adet araç satılıyor.

Renault (20) adet araç satılıyor.

Skoda (7) adet araç satılıyor.

Tofaş (3) adet araç satılıyor.

Volkswagen (10) adet araç satılıyor.

SATILIK ARAÇLARIN FİYATLARI, ÖZELLİKLERİ VE DETAYLARI:

1987 model Fiat marka araç 75 bin TL'den satılıyor.

1999 model Hyundai marka araç 59 bin TL'den satılıyor.

Dacıa Logan Ambıance 1.5 DCI araç 214 bin TL'den satılıyor.

2007 model Chevrolet Aveo marka araç 130 bin TL'den satılıyor.

2013 model Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus 220 bin TL'den satılıyor.

Renault fluence marka araç 308 bin TL'den satılıyor.

2001 model Renault marka Clio Symbol 1.4 tipli araç 121 bin TL'den satılıyor.

2015 model Peugeot 301 Allure 1.6 HDI 295 bin TL'den satılıyor.

1986 Model Mercedes 200D marka otomobil 80 bin TL'den satılıyor.

2018 model Peugeot 301 marka araç 250 bin TL'den satılıyor.

2016 model Renault Symbol marka araç 270 bin TL'den satılıyor.

2016 MODEL Renault Symbol 240 bin TL'den satılıyor.

1994 model Renault marka araç 33 bin TL'den satılıyor.

1994 model Doğan SLX marka araç 95 bin TL'den satılıyor.

2010 model, Hyundai NF Sonata 2.0 CRDI STY. plus otomobil 230 bin TL'den satılıyor.

2008 model Hyundai Accent 160 bin TL'den satılıyor.

2011 model renault symbol marka araç 120 bin TL'den satılıyor.

1998 model Ford Escort 1.6 CLX 5 İE araç 42 bin TL'den satılıyor.

2016 model Hyundai Accent 220 bin TL'den satılıyor.

2012 model Linea marka araç 96 bin TL'den satılıyor.

1991 model Tofaş Şahin 40 bin TL'den satılıyor.

Vasıta / Otomobil İlanları - Türkiye'nin İlan Portalı: TIKLAYINIZ