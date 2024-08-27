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Otomotiv İkinci el araç satışında devrim gibi karar: Artık ilan veremeyecekler!
Otomotiv

İkinci el araç satışında devrim gibi karar: Artık ilan veremeyecekler!

Yeniakit Publisher
2024-08-27 09:52:00 - 2024-08-27 09:52:35
İkinci el araç satışında devrim gibi karar: Artık ilan veremeyecekler!

İkinci el araç satışlarına ilişkin ilan yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre yetki belgesi olmayan işletmeler artık sitelere ilan veremeyecek.

Araç piyasasında yeni dönem başladı. Gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerini, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları kapsayan yönetmelik Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, Bilgi Sistemi ve Ödeme Sisteminin kurulması, işletilmesi ve ikinci el motorlu kara taşıtı satışında ödeme sisteminin gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılması ile ekspertiz raporlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları, motorlu kara taşıtı ihale, ilan ve ön değerlemesine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor.

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