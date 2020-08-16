İkinci el araç satışına yeni düzenleme geldi! Fiyat spekülasyonuna son verecek adımlar

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemede şu hususlara dikkat çekildi: Kiralama şirketleri ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapmak zorunda olacak. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılabilecek. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti olarak kabul edilecek. Yetki belgesi olmayanlar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek.

160 bin KM üzerine expertiz raporu şart değil

Yönetmelikte, ekspertiz raporu ile ilgili de maddeler yer aldı. Buna göre ikinci el araç satışı yapan işletmelere, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporu alınma şartı getirildi. Ekspertiz raporu ücretinin ise satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödeneceği belirtildi. Öte yandan, model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı da yönetmelikte yer aldı.

Haksız rekabet önlenecek

“İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020’ye kadar yetki belgesi almaları gerekiyor” diyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bir takvim yılı içinde üçten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı faaliyetlere yaptırım uygulanacak. Yaptığımız düzenlemelerle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ödemeler, sistem üzerinden yapılacak

İkinci el araç satışındaki ödemelerle ilgili düzenlemede de, “İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenir. Elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edilir” denildi.