Sıfır kilometre araçlardaki fahiş fiyatlara karşı çıkarılan yeni yönetmelik sonrasında yüzde 30'a varan fiyat düşüşü yaşandı. Aracını satmak isteyen vatandaşlara galericiler piyasanın durgun olması ile en dipten fiyat verirken uzmanlardan ardı ardına uyarılar da geliyor. İşte ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler.

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı son kararlar neticesinde sıfır araçlar ikinci el fiyatına kadar geriledi. Düşük fiyattan araç alıp stoklayan bazı galericiler ise 2024 yılının ilk yarısında araçları fahiş fiyattan satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Bu duruma karşı uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Peki şuan araç alınmalı mı, yoksa beklenmeli mi? İkinci el araç fiyatları düşecek mi? İşte İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler.

Sıfır kilometre araçlardaki fahiş fiyatlara karşı çıkarılan yeni yönetmelik sonrasında stoklardaki binlerce sıfır otomobil, sahipleri tarafından zarar etme endişesiyle piyasaya sürüldü.

Ancak 3-6 ay, hatta 1 yıl boyunca stoklanıp bekletilen otomobilleri alacak tüketicilerin oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; aracını satmak isteyen tüketiciler ise galericilerin şok teklifleri ile karşılaşıyorlar. Altı ay önce 900 bin liraya alınan araca bugün 700 bin lira fiyat biçiliyor. Buna gerekçe olarak ise ‘işler durdu’ deniliyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; piyasanın düşük olduğu dönemlerde uygun fiyatlı ikinci el araç toplayanlar, araçları satışa koymak yerine stok yapmaya başladı. Çünkü 2024 yılında dövizdeki artış ve girdi maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle sıfır otomobil fi yatlarına yüzde 30 zam gelecek.

Dolayısıyla tüketici ikinci ele yönelecek ve sektör hareketlenecek. Bu da fiyatların yükselmesine yol açacak. Şimdiden düşük fiyattan araç alıp stoklayan galerici 2024 yılının ilk yarısında yüksek fiyattan aracı satışa koyacak.

Buna borsada "alttan alıp yüksekten" satmak deniliyor. Kısacası oto ticareti yapanlar yeni yılda "keriz silkelemeye" hazırlanıyor. Sektör temsilcileri bu sebeple çok acil olmayan durumlarda ikinci el araçların satılmaması gerektiğini ifade ediyor.

SIFIR ARAÇ FİYATLARI ZAMLANACAK MI?

Sıfır otomobil bayilerinde hedef tutturma ve 2023 modelleri eritme yarışı kampanyaları beraberinde getirdi. Kredi problemi sebebiyle araca ulaşamayanlar takas destekleri ve uygun ödeme şartları ile sıfır otomobil sahibi olmaya başladı. Ancak 2024 yılında sıfır araç fiyatlarında yükseliş bekleniyor.

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İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Sektörden aldığımız bilgilere göre 2024 yılı ikinci el otomobil fiyatları ve satışları açısından yıldız bir yıl olacak. Sektör temsilcileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda "Şu an herhangi bir galeriye gidip aracınıza fiyat aldığınızda çok düşük bir rakam ile karşılaşıyorsunuz.

Piyasanın durgun olması ile en dipten fiyat veriyorlar. Ancak 2024 yılında ikinci el otomobil pazarı hareketlenecek. Bunu bilen bazı ticaret erbabı düşük fiyattan topladıkları araçları 2024 yılının ilk çeyreği veya yarısı gibi yüksek fiyattan satışa çıkaracak. Şayet çok büyük bir ihtiyaç yoksa yok pahasına aracınızı satmamanızda fayda var" diyor.