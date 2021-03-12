İkinci el araç alacaklar dikkat! Böyle düşüş görülmedi

Pandemi dönemi ile birlikte yükselen ikinci el otomobil fiyatları, normalleşmenin başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. Uzmanlar, piyasanın yaz dönemi ile birlikte daha da canlanacağının müjdesini verdi.

İkinci el araç piyasasında, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı yaşanan durgunluk, son günlerde, hareketlenmeye başladı. Fiyatların eskiye oranla gerilediğini ifade eden ve uzun yıllardın otomobil alım satım işi ile uğraşan Zorbey Erkoçkar ikinci el için en uygun zaman olduğunu ifade etti.

"Sıfır üretim hızlanınca ikinci el piyasası rahatladı"

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde pek çok alanda olduğu gibi küresel otomotiv firmaları da üretime ara verildiğini söyleyen Erkoçkar, "Yaşanan üretim sıkıntısı, ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı. Ancak aşırı talep, ikinci el otomobillerin fiyatlarını yükseltti. Yeni modellerin piyasaya girmesi ve cazip kampanyaların başlaması ile ikinci el piyasasındaki hareketlilik durdu. Bu da ikinci el otomobil almak isteyenlerin cazip fiyatlarda araç bulmasına olanak sağladı" dedi.

"Yaz dönemi daha da hareketlenecek"

Özellikle ikinci el piyasasının tekrar canlanmaya başlamasıyla mutlu olduklarını ifade eden Zorbey Erkoçkar, "Yaz dönemine doğru daha da canlanacağını umuyoruz. Şu anda yaşanan hareketlilik bunu gösteriyor. Bir dönem hasar kayıtlı otomobillerin çok fazla talep gördüğünü de söylemek mümkündü. Artık ikinci el otomobil piyasasında yavaş yavaş normalleşmenin başladığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Özellikle ikinci el piyasasında otomobil fiyatları 30 bin liradan başlarken, üst limit giderek artıyor. Aracın kilometresi, hasar kaydına göre fiyatlarda büyük değişiklikler yaşanıyor.