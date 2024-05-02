İkinci el araba satın almak isteyenler! En ucuz, en uygun modellerin yer aldığı markalar: Otomobil 200 bin lira...

İkinci el otomobil piyasasındaki fiyatlar, enflasyon ve sıfır araç fiyatlarındaki artışlarla birlikte yüksek seyretse de, belirli tedbirlerle aşırı artışlar önlenmeye çalışıldı. Şu anda, piyasada durağan bir seyir gözlemlenirken, araç alacaklar en uygun seçenekleri araştırıyorlar.

İkinci el otomobil mi almayı düşünüyorsunuz? 200 bin TL bütçeniz var ve en ucuz modelleri mi arıyorsunuz? O zaman bu haber tam size göre! Bu yazıda, 200 bin TL bütçeyle satın alabileceğiniz en uygun ikinci el araçları ve güncel fiyatlarını bulabilirsiniz.

İkinci el otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren bir liste, 200 Bin TL bütçeyle alınabilecek en uygun modellerin ve fiyatlarının güncel bilgilerini sunuyor. Pandemi döneminde araç arz sıkıntısı ve yüksek sıfır araç fiyatları, ikinci el otomobil talebini artırdı.

Otomobil piyasasındaki yüksek fiyatlar nedeniyle birçok kişi ikinci el araçlara yöneldi. İhtiyaçlarına uygun bütçe dostu araçları araştıran alıcılar, piyasadaki son gelişmeleri ve güncel fiyatları takip ediyor.

İkinci el otomobil piyasası son 3 yılda oldukça enteresan gelişmelere şahitlik etti. Pandemi döneminde araç arzında sıkıntı çıkınca sıfır arabaların bulunurluğu ortadan kalktı. Bundan dolayı ikinci el otomobil piyasasında talep patlaması yaşandı. Artan taleplerle beraber ikinci el araçların fiyatları aşırı yükseldi.

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Sıfır otomobiller yeniden piyasaya girince ikinci el otomobil piyasasında hem talep hem de fiyat kırılması yaşandı. Bu esnada ise devreye otomobilin yatırım aracı haline dönüşmesi girdi.

İnsanlar yüksek enflasyondan dolayı paralarını koruyamayınca otomobil aldılar ve artan fiyatlarla kar ettiler. O dönem bu cazip bir seçenekti. Ancak son 6 ayda bu özellik de ortadan kalktı.

İkinci el otomobil piyasası için çeşitli tedbirler devreye sokulunca araç fiyatları ile eskisi kadar oynanamadı. Yükselen sıfır araba fiyatları ikinci el arabaların fiyatlarını da yükseltse bu çok aşırıya kaçamadı. Şu anda ise durağan bir ikinci el otomobil piyasası bulunuyor.

İkinci el otomobil piyasasında araç alacak olanlar en ucuz seçeneklere yönelmeye başladılar. Konfor taleplerinden taviz verip direkt ihtiyaca yönelenler için yaşı büyük otomobiller gözde haline dönüştü.

En ucuz ikinci el otomobillerin fiyat listesi ise şöyle:

-2006 model Tata Indica 1.4 Basic: 185.000 TL

-2004 model Dacia Solenza 1.4 Rapsodie: 155.000 TL

-2003 model Citroen Saxo 1.5D SX: 198.000 TL

-2006 model Fiat Albea 1.3 Multijet Dynamic: 200.000 TL

-2000 model Fiat Brava 1.6 SX: 197.000 TL

-2001 model Fiat Siena 1.4 EL: 190.000 TL

-2000 model Suzuki Swift 1.3 GLX: 199.500 TL

-2000 model Hyundai Accent 1.3 LS: 198.000 TL

-2001 model Fiat Marea 2.0 HLX: 170.000 TL

-2000 model Ford Ka 1.3 City: 188.000 TL

-2000 model Ford Escort 1.6 CL: 185.000 TL

-2000 model Fiat Uno 1.4 Hobby: 195.000 TL

-2005 model Fiat Palio 1.3 Multijet Active: 195.000 TL